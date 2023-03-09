Кейт Миддлтон в милитари посетила полигон, где тренируют украинских военных. Фото

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон посетила военный полигон Солсбери в Северной Ирландии. Там она встретилась с ирландскими военнослужащими, которые проводят тренинги по разминированию для Вооруженных сил Украины.

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Супруга главного наследника британского престола принца Уильяма надела на полигон камуфляжную куртку, джинсы и шапку цвета хаки, а также обула грубые ботинки. Фотографиями со встречи и своими впечатлениями Кейт поделилась в Instagram.

"Работа Ирландской гвардии столь же обширна, сколь и показательна: от подготовки парковых рейнджеров к борьбе с браконьерством в Восточной Африке до тренингов по разминированию для украинских Вооруженных сил", – прокомментировала Миддлтон.

Она отметила, что с восторгом наблюдала за работой военных и осталась под большим впечатлением, несмотря на то, что неблагоприятные погодные условия пытались испортить эту встречу.

На снимках видно, что принцесса Уэльская действительно очень вовлечена в разговор с военными, а также с особой заинтересованностью наблюдала за их работой.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Миддлтон восхитила поклонников своей детской фотографией, на которой позирует вместе с отцом Майклом, нежно дотрагиваясь крошечной ладонью до его улыбающегося лица. Поклонники тут же начали делать коллажи, на которых сравнивали маленькую Кейт и младшего ребенка принца и принцессы Уэльских Луи.

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