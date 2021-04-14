15 примеров уморительной детской логики, которую взрослым не понять. Фото

С малышами никогда не бывает скучно, ведь у них очень оригинальный взгляд на жизнь. Дети постоянно вытворяют сумасшедшие выходки, к которым родители совсем не готовы.

OBOZREVATEL собрал самые забавные ситуации, когда дети вели себя очень странно. У родителей возникло много вопросов.

Детские шалости – яркие воспоминания из детства.

Дети любят надевать вещи взрослых. Reddit/gronkaflomarous

Дети решили, что лучше отдохнуть в коробке, чем в комфортных креслах.

Дети сидят в коробке. Reddit/AlexanderAF

Иногда дети не успевают дойти до кровати, чтобы уснуть.

Девочка устала и уснула прямо во время еды. Reddit/spanishcastle12

Родители редко понимают поступки малышей, ведь сами уже забыли о своих детских шалостях.

Мальчик уснул со слаймом на лице. Reddit/paqmanbiker

Дети выбирают странные позирования во время сна.

Дочь выбрала комфортную позу за столом. Reddit/thegreatbarcia

Дочь в магазине взяла за руки манекенов, вместо мамы и папы.

Девочка перепутала родителей с манекенами. Reddit/Codybrown23

Сестра в образе волка решила, что брат так быстрее уснет.

Девочка укачивает младшего брата. Reddit / thisismyfupa

Все родители знают, что дети падают на пол, особенно когда не хотят слушаться.

Дети любят лежать на полу. Reddit/mpbishop

Девочка захотела именно эту модель игрушки. Папа удивился, но купил ее дочери.

Девочка выбрала в магазине именно эту игрушку. Reddit/pooper1978

Сын в такой позе любит смотреть мультики.

Мальчик залез в диван. Reddit/mc_dad

Дети обожают прятаться за шторами и за платьем мамы.

Дети любят играть в прятки Reddit/nikkicolerose

Малыш плавает в ведре с мутной водой, вместо просторного бассейна.

Мальчик выбрал ведро вместо бассейна. Reddit/vyropamavoi

Сын надел эксклюзивный комбинезон, который он сделал из штанов отца.

Мальчик придумал себе комбинезон. Twitter/jungleland

Сын померил подгузники своей сестры.

Мальчик надел на голову подгузники. Reddit/zimu273

Мама тайно сфотографировала девочку.

Девочка уснула в ванной. Reddit/AcriDice

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