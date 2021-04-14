15 прикладів кумедної дитячої логіки, яку дорослим не зрозуміти. Фото

Яна Сончковская Люди 20:16, 14.04.2021

З малюками ніколи не буває нудно, адже у них дуже оригінальний погляд на життя. Діти постійно роблять божевільні витівки, до яких батьки зовсім не готові.

OBOZREVATEL зібрав найкумедніші ситуації, коли діти поводилися дуже дивно. У батьків виникло багато запитань.

Дитячі пустощі – найяскравіші згадки з дитинства.

Діти полюбляють одягати речі дорослих.
Reddit/gronkaflomarous

Діти вирішили, що краще відпочити в коробці, ніж у комфортних кріслах.

Діти сидять у коробці.
Reddit/AlexanderAF

Іноді діти не встигають дійти до ліжка, щоб заснути.

Дівчинка втомилася і заснула прямо під час їжі.
Reddit/spanishcastle12

Батьки рідко розуміють деякі вчинки малюків, тому що самі вже забули про свої дитячі витівки.

Хлопець заснув зі слаймом на обличчі.
Reddit/paqmanbiker

Діти обирають чудернацькі пози під час сну.

Донечка обрала комфортну позу за столом.
Reddit/thegreatbarcia

Донька в магазині взяла за руку манекенів, замість мами і тата.

Дівчинка переплутала батьків із манекенами.
Reddit/Codybrown23

Сестра в образі вовка вирішила, що братик так швидше засне.

Дівчинка заколисує молодшого брата.
Reddit/thisismyfupa

Усі батьки знають, що діти падають на підлогу, особливо коли не хочуть слухатися.

Діти полюбляють лежати на підлозі.
Reddit/mpbishop

Дівчинка хотіла саме цю модель іграшки. Тато здивувався, але купив її донечці.

Дівчинка обрала в магазині саме цю іграшку.
Reddit/pooper1978

Син у такій позі полюбляє дивитися мультики.

Хлопчик заліз у диван.
Reddit/mc_dad

Діти обожнюють ховатися за шторами і за сукнею мами.

Діти люблять грати в хованки
Reddit/nikkicolerose

Малюк плаває у відрі з мутною водою, замість просторого басейну.

Хлопець обрав відро замість басейну.
Reddit/vyropamavoi

Син одягнув ексклюзивний комбінезон, використавши штани батька.

Хлопчик вигадав собі комбінезон.
Twitter/jungleland

Син поміряв підгузки своєї сестри.

Хлопчик одягнув на голову підгузок.
Reddit/zimu273

Мама таємно сфотографувала донечку.

Дівчинка заснула у ванній.
Reddit/AcriDice

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