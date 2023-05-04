Юная украинская исполнительница София Самолюк отказалась выступать на международном фестивале Sanremo Junior 2023, который проходит в Италии, поскольку к участию допустили россиян. 13-летняя вокалистка вышла к зрителям, но вместо того, чтобы спеть, произнесла мощную речь о нежелании делить сцену с представителями страны-террористки.

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Видео с места событий распространили в соцсетях. Как сообщило Hromadske, об участии исполнителей из РФ организаторы объявили за несколько часов до начала конкурса.

Однако София не растерялась. Ее твердая осознанная позиция, несмотря на столь юный возраст, оказалась сильнее желания продемонстрировать свой талант на престижном фестивале.

"Я не буду петь на одной сцене с российскими террористами, которые убивают украинских детей. Надеюсь, в следующем году на этой сцене страны-террористки не будет. Пожалуйста, поддерживайте Украину", – произнесла со сцены 13-летняя патриотка.

Стоит отметить, что Sanremo Junior проводится под эгидой международной организации ЮНИСЕФ – детского фонда ООН, основной целью которого является защита прав и интересов детей. То, что к конкурсу допустили Россию, можно назвать абсурдом, ведь эта страна за время полномасштабной войны убила около 500 маленьких украинцев, тысячи получили серьезные травмы, остались сиротами или без крыши над головой.

Добавим, что София Самолюк – 13-летняя певица родом из Киева, которая в 2021 году победила на знаменитом украинском фестивале "Черноморские игры" в Скадовске, а в 2022-м получила гран-при на United Kids в Болгарии.

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