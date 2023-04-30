Номинант на 'Оскар' Теодор Ушев отказался принимать награду Московского кинофестиваля из-за агрессии РФ: война убивает ваше искусство

Известный болгарский режиссер и аниматор, номинант на премию "Оскар" Теодор Ушев отказался от награды Московского кинофестиваля. Статуэтку ему присудили за фильм "Фи 1.618". Кинематографист записал видеообращение, в котором объяснил, что его поведение – это своеобразный знак протеста против кровавой и разрушительной войны в Украине.

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Ушев осудил диктаторский режим – режим террора. И заверил, что каждая новая выпущенная по мирным украинским городам российская ракета убивает культуру России, которую до недавнего времени считали "великой" во всем мире. Об этом пишет "Болгарская служба новостей".

В своей речи Ушев заверил, что ранее любил русскую культуру и восторгался ею, но убийственная война все изменила. Именно агрессия РФ, а не русофобия, как думают все без исключения Z-патриоты, убила культуру собственной страны.

"Ваша культура была мощнейшим оружием России. Мы взахлеб читали вашу литературу, смотрели ваши волнующие фильмы. И вдруг все исчезло. Я должен это сказать, потому что мой фильм поднимает именно тему уничтожения культуры, искусства, любви, гуманизма. Уничтожения их тоталитаризмом, диктатурой. Война уничтожает русскую культуру. Каждая ваша выпущенная ракета сжигает одну русскую книгу. Каждая ваша бомба взрывает по одному стихотворению, уничтожает по одному фильму. С каждым убитым невинным ребенком или женщиной вы убиваете по одному писателю, артисту, режиссеру. Война убивает ваше искусство!" – произнес режиссер.

Впрочем, на кинофестивале, организаторы которого и попросили Ушева записать обращение, поскольку он находится не в России, видео режиссера не показали. Вместо этого со сцены прозвучали слова о том, что создатели фильма не смогли присутствовать на церемонии и награда будет вручена им позже.

Как писал OBOZREVATEL, ранее на Московском кинофестивале засветилась актриса родом из Мариуполя и жена украинского музыканта Антона Савлепова. Это породило слухи о том, что артистка и певец могли развестись на фоне разногласий касательно войны. Участник Quest Pistols прокомментировал ситуацию.

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