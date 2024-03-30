13-летняя дочь Ани Лорак кардинально изменила имидж: стремится казаться 'взрослой', снимая видео под вульгарные песни

Дочь певицы-предательницы Ани Лорак и турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу – София – всерьез взялась за раскрутку своих соцсетей. Сначала она завела полноценный YouTube-блог, а впоследствии кардинально изменила имидж и начала вести новую страницу в погоне за лайками.

Получает аудиторию школьница довольно сомнительным способом – снимает видео под вульгарные песни российских рэперов. OBOZ.UA решил рассказать о деятельности девочки-подростка, оставшейся жить в России и перенявшей культуру "русского мира".

У Софии есть Telegram-канал, где она рассказывает о своих буднях в РФ, репетиторах, показывает друзей и рекламирует другие соцсети.

Недавно школьница анонсировала, что создала новую страницу в Likee (аналог TikTok – ред). Она объяснила, что на предыдущей странице было мало лайков, поэтому блогер попытается раскрутить новую.

На видео, которое публиковала дочь Лорак, она позировала с новым цветом волос – черным. Это впервые подросток решилась на столь темный цвет.

Контент ребенка в большинстве своем состоит из так называемых липсинков (по-простому – это открывание рта под слова любой песни – ред). Таким образом набрать аудиторию в соцсетях вполне реально, однако вопрос вызывает выбор этих треков.

Просмотрев видео Софии, можно наткнуться на вирусные треки очередного ноющего русского рэпера со словами: "Зачем полез я в p*ssy? Сейчас у с*ки пузык", "Покажи мне свои тити" или "Двигай ж*пой вправо-влево".

Очевидно, снимая видео под такую музыку, 13-летняя девочка пытается выглядеть более "взрослой" и осведомленной в темах, поднимаемых авторами этих музыкальных "шедевров".

Ранее OBOZ.UA писал, какой позиции придерживается София, живя с матерью в России и чем она занимается. Как известно, ее отец называет Украину "своим домом" и освещает правду о войне.

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