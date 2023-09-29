Предательница Украины Ани Лорак решила слепить из своей 12-летней дочери Софии Налчаджиоглу певицу. Артистка держит школьницу в террористической России, где та снимает видео, ходит в актерскую школу и получает знания среди граждан страны-агрессорки.

На публике дочь запроданки появляется редко, так что увидеть ее на концерте матери никто не ожидал. OBOZREVATEL расскажет, как изменилась София за то время, что ее не видели, и что о ней рассказывает мама (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Российские СМИ пишут, что 12-летняя девочка год провела за границей, мол, на этом настоял ее отец, осуждающий российский терроризм. Однако сама Лорак утверждает, что школьница живет с ней и играет в театре юного зрителя.

Видео дня

Это подтвердила и дочь исполнительницы, которая снимает видео в соцсети, демонстрируя своих русскоговорящих друзей и успехи в театральной деятельности.

Поскольку уже много месяцев Лорак живет и работает в РФ, можно утверждать, что и дочь она забрала получать знания среди потенциальных террористов. По словам запроданки, София растет творческой личностью – она поет с матерью, играет на сцене, снимает видео и любит музыку.

За последний год София сильно повзрослела, что было особенно заметно на сцене, куда ребенок пришел в вечернем платье с прической и макияжем. Она уже почти доросла до роста звездной матери.

Ранее OBOZREVATEL писал, что сын предательницы Украины Таисии Повалий с начала полномасштабной войны сбежал в Испанию, где пытается строить новую жизнь. Больше о нем – читайте по ссылке.

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