12 людей, которым посчастливилось встретить своего двойника в жизни. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Люди
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Многим удалось найти двойника

Говорят, что у почти у каждого человека есть свой двойник в другой части мира. Поэтому найти свою точную копию в реальной жизни – большая удача.

Но героям нашей подборки все-таки посчастливилось встретить своего не биологического близнеца. OBOZREVATEL собрал фото людей, поразительно похожих друг на друга.

Эти ребята встретились на улице впервые. Трудно поверить, что они не братья.

Ребята не являются родственниками.
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Девушки познакомились на работе. Теперь они ходят вместе, и коллеги их часто путают.

Девушки работают в одной компании.

Мужчины специально носят одинаковые очки и ходят в один зал, чтобы сбивать прохожих с толку.

Прохожим кажется, что у них двоится в глазах.

Эти парни просто решили следовать моде: носить цвет хаки и короткую щетину, но все решили, что они родственники.

Мужчины носят похожую одежду.

Мужчина удивился, увидев себя на рекламном баннере. Але це був просто його двійник.

Мужчина встретил в автобусе своего двойника.

Похожие девушки набили тату с похожим горным пейзажем.

У незнакомок одинаковые татуировки.

Эти девушки нашли друг друга в соцсети и решили встретиться.

Девушка нашла двойника в сети

А этого мужчину часто путают с Джеффом Безосом.

Двойник Джеффа Безоса.

Мужчины познакомились в самолете и стали лучшими друзьями.

Ребята познакомились в самолете.

Школьники учатся вместе и похожи на тройняшек.

Ребята учатся вместе в школе.

Двойники случайно встретились в кафе.

Парни не являются близнецами.

Мужчины увиделись впервые на празднике и сразу стали родственными душами.

Мужчины похожи друг на друга

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