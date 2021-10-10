12 людей, которым посчастливилось встретить своего двойника в жизни. Фото

Говорят, что у почти у каждого человека есть свой двойник в другой части мира. Поэтому найти свою точную копию в реальной жизни – большая удача.

Но героям нашей подборки все-таки посчастливилось встретить своего не биологического близнеца. OBOZREVATEL собрал фото людей, поразительно похожих друг на друга.

Эти ребята встретились на улице впервые. Трудно поверить, что они не братья.

Видео дня

Девушки познакомились на работе. Теперь они ходят вместе, и коллеги их часто путают.

Мужчины специально носят одинаковые очки и ходят в один зал, чтобы сбивать прохожих с толку.

Эти парни просто решили следовать моде: носить цвет хаки и короткую щетину, но все решили, что они родственники.

Мужчина удивился, увидев себя на рекламном баннере. Але це був просто його двійник.

Похожие девушки набили тату с похожим горным пейзажем.

Эти девушки нашли друг друга в соцсети и решили встретиться.

А этого мужчину часто путают с Джеффом Безосом.

Мужчины познакомились в самолете и стали лучшими друзьями.

Школьники учатся вместе и похожи на тройняшек.

Двойники случайно встретились в кафе.

Мужчины увиделись впервые на празднике и сразу стали родственными душами.

Ранее OBOZREVATEL писал:

двойник Леди Гаги выступила в тхэквондо на Олимпиаде и ошеломила фанатов.

как выглядела бы принцесса Диана в 60 лет: появилось фото ее двойника.