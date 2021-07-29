Леди Гага "выступила" в тхэквондо на Олимпиаде и ошеломила фанатов. Фотофакт

Любители спорта со всего мира были ошеломлены "двойником Леди Гаги" Джулианой Аль-Садек, выступающей за Иорданию в соревнованиях по тхэквондо на Олимпиаде в Токио. 26-летняя спортсменка сразилась с бразильянкой Миленой Титонели в 1/8 финала среди женщин в весовой категории до 67 кг и поразила схожестью со знаменитой певицей.

Аль-Садек потерпела поражение, но приобрела новых поклонников. Многие зрители отвлекались от турнира, задаваясь вопросом, почему Леди Гага выступала в Токио. Комментарии фанатов опубликовало британское издание The Sun.

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Один спросил: "Почему Леди Гага на Олимпийских играх?".

А другой шутил: "На Олимпийских играх может быть сотня человек, и одна из них - Леди Гага, которая борется за медаль по тхэквондо".

Третий иронично заметил: "Леди Гага сказала: " К черту Грэмми и Оскар, сейчас я хочу золотую олимпийскую медаль ".

Другой прокомментировал: "Это Леди Гага на Олимпийских играх в Токио, и никто не может убедить меня в обратном".

What can’t Lady Gaga do? pic.twitter.com/wO04U7UbSr — Gaga Daily (@gagadaily) July 26, 2021

Аль-Садек, возможно, не выиграла "Оскар", или "Грэмми", но сама сделала очень успешную карьеру.

На Азиатских играх 2018 года в Джакарте, Индонезия, она завоевала "золото" среди женщин в весовой категории 67 кг. Но, к сожалению в Токио, ее олимпийская мечта разбилась на первом же сопернике.

Как сообщал OBOZREVATEL, титулованная немецкая дзюдоистка Мартина Трайдос получила по лицу от тренера перед поединком первого круга олимпийского турнира против Софи Эзбаш из Венгрии.