Как бы выглядела принцесса Диана в 60 лет: появилось фото ее двойника

Британский телеведущий Филлип Скофилд в эфире утреннего шоу This Morning представил 60-летнюю Никки Лилли – женщину, поразительно похожую на принцессу Диану. По его словам, таким образом зрители могут увидеть, как бы могла выглядеть в наши дни трагически погибшая в ДТП представительница королевской семьи.

Фотографии со съемок шоу опубликовал британский таблоид The Sun. На обнародованных кадрах Никки Лилли позирует перед камерами в зеленом платье и белых босоножках. Зрители были удивлены, насколько сильно она похожа на леди Ди.

Видео дня

"Полагаю, благодаря вам мы сейчас можем увидеть, как могла бы выглядеть принцесса, – рассказывает Скофилд. – Вы примерно того же возраста, в котором была бы и она. Для вас, думаю, работа двойником принцессы была особенной?".

Никки ответила, что это было чудесно. "Когда я заходила в супермаркет, люди подходили ко мне в слезах и говорили: "Мне очень жаль Чарльза".

В комментариях под этим выпуском шоу This Morning телезрители оставили множество комментариев. "Двойник принцессы Дианы? Это правда?", "Она очень похожа на Диану", "Мурашки по коже", – пишут они.

Коротко о знаменитости:

Диана, принцесса Уэльская – первая жена принца Уэльского Чарльза, наследника британского престола. Широко известна как принцесса Диана, леди Диана, леди Ди, "королева людских сердец". По данным опроса, проведенного в 2002 году вещательной компанией BBC, она заняла третье место в списке ста величайших британцев в истории.

31 августа 1997 года Диана попала в автомобильную катастрофу в Париже вместе с Доди аль-Файедом и водителем Анри Полем. Аль-Файед и Поль погибли мгновенно. Диана, доставленная с места происшествия в больницу Сальпетриер, скончалась через два часа.

Ранее OBOZREVATEL показывал: