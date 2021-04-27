Двойника Конора МакГрегора посадили в тюрьму за торговлю наркотиками

Двойника ирландского бойца смешанных единоборств (MMA) Конора МакГрегора посадили в тюрьму за торговлю наркотиками в Великобритании.

Как сообщает издание MMAMania, полицейские остановили автомобиль Марка Ная (настоящее имя преступника) и нашли у него наркотики класса А (героин, кокаин) и два мобильных телефона, которые были переполнены информацией о незаконных встречах. Когда копы спросили, как его зовут, он ответил "Конор".

Отмечается, что для ведения бизнеса двойник бойца использовал особые визитки с надписью "McGregor Enterprise" (Предприятие МакГрегора) на лицевой стороне и словами "Лучшие наркотики в Суррее" – на обратной.

Суд приговорил Ная к трем годам лишения свободы.

Напомним, что настоящий Конор сейчас готовится к третьему поединку против Дастина Порье, который пройдет в рамках турнира UFC 264. В двух предыдущих противостояниях бойцы обменялись досрочными победами.

В 2014 году ирландец нокаутировал американца в первом раунде, а в реванше, который состоялся в январе 2021 года, Порье одержал победу, вырубив МакГрегора во второй пятиминутке.

Как сообщал OBOZREVATEL, UFC назвал официальную дату третьего поединка между Конором и Дастином.