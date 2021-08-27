У Насти Каменских появился двойник из Румынии. Фото

У известной украинской певицы Насти Каменских появился двойник. Девушка, которая сильно похожа на NK – 32-летняя коллега певицы INNA (Елена Апостолян), которая родом из Румынии.

Соответствующие фото появились на официальном аккаунте шоу "Зірковий шлях" в Instagram. На опубликованном коллаже девушки, схожесть которых действительно поражает, изображены в одинаковых позах.

Обе исполнительницы стройные и активно следят за фигурами. Также примечательно то, что у NK и INNA – карие глаза и темные кудрявые волосы.

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Кроме того, певицы являются детективами шоу "Маска" украинской и румынской версий.

Поклонники не поверили своим глазам и сразу же засыпали девушек комплиментами.

"В смысле это не она?", "Да ладно это разве не один и то же человек", " Супер, я думал это две Насти", "Похожие очень. Я была уверена, что на обоих фото Настя", "Красотки", "Реально похожи, огонь", – пишут люди.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Настя Каменских поделилась снимками, на которых позировала в ярко-розовом бикини и засветила загорелые ягодицы.