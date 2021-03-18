'Укрзалізниця' ввела детское меню в Интерсити и обновила веган-боксы. Фото

В скоростных поездах Интерсити и Интерсити+ "Укрзалізниці" обновили меню, в частности там появились ланч-боксы для детей и новые мясные и вегетарианские боксы.

Об этом рассказали в пресс-центре УЗ. Меню были разработаны WOG Cafe совместно с DO&CO. Отмечается, что детский бокс можно приобрести с 18 марта, а обновленные мясной и вегетарианский – со второй половины апреля 2021 года.

В компании рассказали, что детское меню будет стоить 140 грн, и в него будут входить разноцветные фигурные макароны с куриной отбивной и томатом, ролл с овощами и сыром фета и банановый пирог.

Ланч-бокс для вегетарианцев также стоит 140 грн и состоит из кус-куса со шпинатом, жареным сладким перцем и шампиньонами и микса овощей на пару, мусса на кокосовом молоке с желе персик-маракуйя.

В обновленный мясной обед-бокс вошли куриное филе в кисло-сладком соусе с рисом Басмати и брокколи, сыр фета с вялеными томатами и травами с хрустящим крекером и маффин с шоколадными дропсами.

Заказать и оплатить продуктовые наборы можно будет непосредственно при приобретении проездных документов в железнодорожных кассах.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев заявил, что "Укрзалізниця" должна быть разделена на отдельные компании, что обеспечит наведение порядка на железной дороге и повышение эффективности ее деятельности.