Ефросинина, Jerry Heil и Никитин: кто из украинских звезд отказался от мяса

Вегетарианство – система питания, исключающая употребление мяса любых животных. Некоторые становятся веганами ради собственного здоровья, а кого-то толкает на этот шаг жалость к животным.

Среди звезд есть сторонники, которые на протяжении многих лет не употребляют продуктов животного происхождения. OBOZREVATEL собрал главных украинских веганов, они рассказали, как пришли к такому рациону.

Певица Jerry Heil не просто отказалась от мяса, а вообще стала сыроедом. В этом ей помогло одно видео из сети. "Я смотрела видео, где повар разбирает мясо, а за окном родители делали то же самое – меня стошнило. Я поняла, что больше не хочу и не могу есть животных", – вспоминает в интервью "Зірковому шляху" девушка.

Звездные супруги Ольга Горбачева и Юрий Никитин не употребляют мясо и алкоголь. От мясных продуктов Горбачева отказалась еще восемь лет назад. А продюсер Юрий Никитин вообще одним из первых в украинском шоу-бизнесе стал сторонником здорового питания.

Злата Огневич четыре года не ест мяса и уже год как отказалась от молочных продуктов. Вегетарианскую диету певице прописал врач дерматолог, так как у Златы не переносимость продуктов животного происхождения.

Певица MARUV серьезно задумалась, как можно эффективно сбросить лишние килограммы. Прежде всего звезда отказалась от мяса. За две недели диеты Анна сбросила около восьми килограммов. Дальше решила не останавливаться и перестала есть морепродукты.

Мария Ефросинина уже много лет без мяса. Телеведущая боролась с лишним весом и интересовалась многими диетами. К ней в руки попала книга "Питание по группе крови", она там вычитала, что людям с четвертой группой крови противопоказано мясо. Мария попробовала и начала худеть.

Tayanna неоднократно говорила, что отказавшись от мяса, она стала чувствовать себя намного лучше, ведь растительная пища гораздо легче усваивается организмом. Основа рациона певицы – каши, овощи и фрукты. А недавно Tayanna отказалась от большинства молочных продуктов.