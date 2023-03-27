10 звезд, которые ранее были зависимы, а сейчас отказались от алкоголя. Фото

Представители мирового шоу-бизнеса часто не в состоянии справиться с популярностью. Знаменитости становятся зависимыми от алкоголя и наркотиков, которые пагубно влияют на их карьеру.

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Некоторые селебрити сделали выбор в пользу своей жизни и прошли реабилитацию. OBOZREVATEL рассказывает о звездах, которые побороли алкогольную зависимость и многие годы трезвые.

Белла Хадид

Супермодель Белла Хадид не употребляет алкоголь уже более шести месяцев. Об этом она рассказала феврале 2022 года в интервью InStyle. Звезда сказала, что алкогольные напитки на нее влияют губительно. Хадид просыпается в три ночи, потому что ее начинает мучать тревога. Когда модель отказывалась от своей привычки, она не посещала вечеринки, чтобы не было соблазна выпить.

Наоми Кэмпбелл

Супермодель Наоми Кэмпбелл была в клубе анонимных алкоголиков. Звезда призналась Vogue в 2010 году, что было время, когда думала, что умрет. У Кэмпбелл было много проблем, среди них – алкоголизм. Она навсегда отказалась от алкоголя и остается трезвой многие годы.

Брэдли Купер

Американский режиссер и актер Брэдли Купер признался, что был зависим от алкоголя. Об этом он рассказал в интервью GQ. Много лет назад Купер понял, что эта зависимость травит его жизнь. Киноактер за один день отказался от выпивки и наркотиков. Он трезв с 29 лет и именно тогда его карьера в Голливуде пошла вверх.

Ева Мендес

Американская актриса Ева Мендес в 2008 году проходила реабилитацию и лечилась от алкогольной зависимости. Она заявила, что встретилась лицом к лицу со своим страхом и смогла избавиться от "демонов". У звезды также были проблемы с наркотиками.

Джерард Батлер

Актер Джерард Батлер годами лечился от алкогольной зависимости. Звезда не употребляет алкоголь более 20 лет и просто радуется жизни. Привычка каждый день пить алкоголь чуть не угробила его жизнь. В шоу-бизнесе до сих пор говорят, что актер алкоголик, а Батлер ненавидит, когда его так называют.

Колин Фаррелл

Ирланский актер Колин Фаррел много лет пьянствовал, однако в трезвости находится уже более 20 лет. Звезда кино говорил, что под хмельком ему было легче воспринимать жестокий мир вокруг себя. Фаррел бросил пить, когда переехал в Голливуд и начал свою карьеру.

Роберт Дауни-младший

Один из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда Роберт Дауни-младший даже попадал в тюрьму из-за наркотиков и алкоголя. В 2004 году он смог избавиться от зависимости, бросил пагубные повадки и восстановил свою репутацию.

Зак Эфрон

Секс-символ Голливуда Зак Эфрон лечился в реабилитационном центре в 2013 году от наркозависимости и алкоголя. С тех пор легендарный актер трезвый. В интервью в 2016 году он заявил, что от жизни люди получают только то, что вкладывают. Теперь Эфрон следит за собою и ведет здоровый образ жизни.

Декс Шепард

Американский актер Декс Шепард трезвый более 16 лет. В конце 2020 года во время карантина Шепард напивался и даже употреблял кокаин из-за стресса. Вновь побороть алкогольную зависимость ему помогли родные и близкие друзья.

Келли Осборн

Британская певица Келли Осборн с 2017 года не употребляет алкоголь. Звезда решилась на этот шаг, потому что ненавидит похмелье. Позже она поняла, что слишком часто напивается и начала отказываться от выпивки. Осборн было тяжело в первые несколько месяцев, не сорваться ей помогали родные.

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