Девушка показала, как изменилась за 21 день без алкоголя. Фото до и после

24-летняя Даниэль Пирс (Danielle Pierce), которая живет в Остине, в конце мая приняла решение полностью отказаться от спиртного. Спустя некоторое время девушка поделилась, что стала чувствовать себя гораздо лучше, а также сбросила семь килограммов.

Издание Newsweek пишет, что ранее американка довольно часто могла себе позволить выпить дома бутылку вина или коктейль во время посиделок с друзьями. В тот период она тратила около 114 долларов на алкоголь в неделю (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Я была вялой, ворчливой и страдала от лишнего веса. Поэтому я начала соблюдать элиминационную диету и исключила алкоголь, чтобы начать свой путь к здоровью", – рассказала подробнее Даниэль о своей трансформации.

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Девушка также поделилась, что с момента отказа от алкогольных напитков ее кожа стала гораздо чище, а сон нормализовался. Однако американка не скрывает того факта, что первое время ей было трудно быть в одной компании с друзьями, употребляющими алкоголь.

Сейчас же Пирс говорит, что ей нравится новый образ жизни, и возвращать в свою жизнь спиртное она не намерена.

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