Винник из-за серьезной болезни отменил концерты. Видео

Дарья Дурова
Дарья Дурова
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Стало известно о болезни Олега Винника

Украинский певец Олег Винник из-за состояния здоровья отменил ряд своих концертов. Популярный артист заболел ларингитом, который у него не проходил в течение как минимум четырех недель.

Об этом сообщили журналисты YouTube-канала "Новости.LIVE". В программе заявили: состояние исполнителя могло усложнить курение. По их данным, Винник попадался в поле зрения папарацци с сигаретой очень часто: до репетиций, в перерывах, после выступлений, на балконе дома и на улице (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Винник на перекурах
Видео дня

Один из сольных концертов артист перервал на пятой песне, потому что продолжить петь не мог. Позже он обнародовал видеообращение, в котором извинился перед зрителями.

Преподавательница вокала Маргарита Мороз отметила, что, возможно, голосовые связки вокалиста были сильно нагружены. Переутомление было связано с большим количеством выступлений.

"Я знаю, что у него сейчас тур по Украине и говорят, на одном концерте за кулисами он даже упал", – сказала Мороз.

СМИ рассказали о болезни Олега Винника

Киевский врач Отто Стойка также заявил, что плотный график Винника и ненормированный рабочий день могли ударить по голосу. А курение – усугубить ситуацию.

"Это может угрожать тем, что он просто временно потеряет голос. Такое бывает даже с оперными певцами, это может быть даже хронический процесс", – считает эксперт.

Украинский певец Олег Винник

Коротко о звезде:

  • Олег Винник – 48-летний украинский певец, автор песен и актер.

  • Родился 31 июля 1973 года в селе Вербовка (Черкасская область). Первую сольную песню – "Аромат моей мечты" – написал в 2003 году.

  • Артист выпустил уже шесть музыкальных альбомов.

  • Личную жизнь мужчина скрывал. Только в 2018 году журналисты узнали от односельчан, что жена Винника – артистка Таисия Сватко. У пары есть сын, который учится в Германии.

Певец Олег Винник
Олег Винник на сцене
Винник на съемках телешоу

Как писал OBOZREVATEL, не так давно Винник впервые рассказал о ДТП, которое едва не стоило ему жизни. Автомобиль с итальянскими номерами врезался в артиста на немецком автобане.

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