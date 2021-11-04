Винник из-за серьезной болезни отменил концерты. Видео

Украинский певец Олег Винник из-за состояния здоровья отменил ряд своих концертов. Популярный артист заболел ларингитом, который у него не проходил в течение как минимум четырех недель.

Об этом сообщили журналисты YouTube-канала "Новости.LIVE". В программе заявили: состояние исполнителя могло усложнить курение. По их данным, Винник попадался в поле зрения папарацци с сигаретой очень часто: до репетиций, в перерывах, после выступлений, на балконе дома и на улице (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Один из сольных концертов артист перервал на пятой песне, потому что продолжить петь не мог. Позже он обнародовал видеообращение, в котором извинился перед зрителями.

Преподавательница вокала Маргарита Мороз отметила, что, возможно, голосовые связки вокалиста были сильно нагружены. Переутомление было связано с большим количеством выступлений.

"Я знаю, что у него сейчас тур по Украине и говорят, на одном концерте за кулисами он даже упал", – сказала Мороз.

Киевский врач Отто Стойка также заявил, что плотный график Винника и ненормированный рабочий день могли ударить по голосу. А курение – усугубить ситуацию.

"Это может угрожать тем, что он просто временно потеряет голос. Такое бывает даже с оперными певцами, это может быть даже хронический процесс", – считает эксперт.

Коротко о звезде:

Олег Винник – 48-летний украинский певец, автор песен и актер.

Родился 31 июля 1973 года в селе Вербовка (Черкасская область). Первую сольную песню – "Аромат моей мечты" – написал в 2003 году.

Артист выпустил уже шесть музыкальных альбомов.

Личную жизнь мужчина скрывал. Только в 2018 году журналисты узнали от односельчан, что жена Винника – артистка Таисия Сватко. У пары есть сын, который учится в Германии.

Как писал OBOZREVATEL, не так давно Винник впервые рассказал о ДТП, которое едва не стоило ему жизни. Автомобиль с итальянскими номерами врезался в артиста на немецком автобане.