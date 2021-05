Отец Бритни Спирс заявил о тяжелой болезни певицы

Отец и опекун известной американской певицы Бритни Спирс Джейми рассказал о том, что его дочь тяжело болеет – она страдает деменцией или приобретенное слабоумие, что характеризуется снижением умственной активности, нарушением мышления, памяти, интеллекта и речи.

О диагнозе исполнительницы стало известно из документов об опекунстве, которые подал сам Джейми.

Подробности редкой болезни Спирс расскажут в документальном фильме The Battle for Britney: Fans, Cash And A Conservatorship, который выйдет на BBC 5 мая, сообщает The Mirror.

"В поле, где нужно указать причину, написано: "Это связано с лечением деменции", – рассказал журналист Мобин Ажар.

Как отмечает журналист, диагноз Спирс звучит в заявлении Джейми Спирса очень странно, поскольку, деменцией страдают только 5% людей в возрасте до 65 лет в США. Кроме того, о диагнозе певицы ранее никто никогда не говорил.

Поклонники Спирс и сторонники движения #FreeBritney уверены, что вся информация о диагнозе звезды фейк.

Стоит отметить, что в документальном фильма о Бритни Спирс "Framing Britney Spears" рассказывается о жизни знаменитости, ее карьере, отце, который взял над ней полную опеку в 2008 году, и движении #FreeBritney.

