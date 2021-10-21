10 украинских знаменитостей, которые вакцинировались от COVID-19. Фото

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Украине, знаменитости, политики и спортсмены призывают массово вакцинироваться. Звезды на собственном опыте доказывают, что процесс иммунизации не страшен.

Некоторые селебрити признались, что долго не решались на прививку, но многие сделали прививку еще весной. OBOZREVATEL рассказывает об украинских знаменитостях, которые вакцинировались от коронавируса.

Ирина Федишин

Украинская певица Ирина Федишин со своим мужем в сентябре получила вторую дозу вакцины Pfizer. Звезда поделилась этим событием в Instagram и рассказала, что ее родители также привились, но вакциной Astrazeneca.

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Оля Полякова

Певица Оля Полякова сделала вторую дозу вакцины Pfizer еще летом. Звезда долго изучала тему коронавируса вместе с врачами и экспертами, поэтому решила защитить себя вакциной.

Руслана Лыжичко

Певица Руслана Лыжичко вакцинировалась в прямом эфире шоу "Право на владу" еще в марте. Звезда привилась препаратом AstraZeneca.

Мохаммад Захур

Первым в семье на прививку решился Мохаммад Захур, он сделал вакцину Pfizer в Лондоне, поскольку в апреле вакцина против COVID-19 еще была недоступной для иностранцев в Украине. Его жена исполнительница Камалия привилась в июне в киевской клинике.

Александр Педан

Телеведущий Александр Педан также получил вакцину AstraZeneca в прямом эфире на канале "1+1". Шоумен поделился, что даже не почувствовал инъекцию и это вообще не больно. Александр привился еще в марте.

Ivan Navi

Певец Ivan Navi сделал прививку от коронавируса тоже в марте. Он вакцинировался препаратом AstraZeneca. Исполнитель долго не решался на иммунизацию, но все же решил защитить себя.

Лилия Подкопаева

Гимнастка Лилия Подкопаева в апреле вакцинировалась от коронавируса. Звезда привилась в Соединенных Штатах, поскольку сейчас проживает там. Знаменитость делала прививку вакциной Pfizer.

Алла Мазур

Телеведущая Алла Мазур, которая болела раком, в марте сделала прививку от коронавируса индийским препаратом Covishield. Кололи вакцину звезде в обычной больнице скорой помощи в Киеве.

Маричка Падалко

Телеведущая Маричка Падалко сделала вакцину китайским препаратом CoronaVac. Звезда привилась еще летом и подчеркнула, что совершенно не боялась укола.

Сергей Притула

Шоумен Сергей Притула вакцинировался в июле. Телеведущий показал процесс прививки в Instagram и призвал подписчиков не бояться иммунизации.

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