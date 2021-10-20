В Киеве медики рассказали, сколько больных COVID-19 умирают в реанимации. Видео

В Киеве около 40% больных COVID-19, которые находятся в реанимации специализированных больниц, умирают. Почти все пациенты этих отделений не вакцинированные.

Об этом сообщается в сюжете ТСН. По словам врачей, одной из причин смертности среди заболевших коронавирусом, является то, что они слишком поздно обращаются за помощью (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Так, заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии №2 Киевской городской клинической больницы №4 Владислав Васияров рассказал, что у них в реанимации находится 16 пациентов, часть из которых в тяжелом состоянии.

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В частности, один из больных уже неделю находится в отделении и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

По словам врачей, около 40% больных, которые оказываются в реанимации, умирают, в частности потому что поздно обращаются за помощью.

"Во многих случаях, когда сатурация начинает снижаться к 86-88, человек этого не чувствует", - уточнил Васияров.

При этом, по словам медиков, многие выздоровевшие ощущают кислородную зависимость.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 19 октября зарегистрировали 1023 новых случая COVID-19.