Камбоджа открылась для туристов с любой вакциной. Подробности

Экзотическая Камбоджа отказалась от "политики дискриминации", которая притесняет вакцинированных во всем мире, и теперь позволит въезд на территорию государства любому, кто сделал хоть какую-то прививку от коронавируса. Интересно, что правительству безразлично, если вакцина не признана ВОЗ.

Об этом в среду, 20 октября, сообщила газета Khmer Times, ссылаясь на официальное заявление пресс-секретаря Министерства здравоохранения Камбоджи Ора Вандина. По его совам, они не должны дискриминировать туристов, которые хотят посетить страну.

"Любая вакцина эффективна, и мы не должны допускать дискриминации", – считают политики.

Однако власть таки отметила, что при возможности следует сделать прививку одной из признанных в мире вакцин. Стоит отметить, что на территории Камбоджи граждан вакцинируют только препаратами, которые признает Всемирная организация здравоохранения.

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С 18 октября в государстве действуют следующие карантинные ограничения:

Дипломаты, чиновники, иностранные инвесторы и технические эксперты, которые будут возвращаться из иностранных представительств, проведут три дня в изоляции;

Любые полностью вакцинированы граждане, прибывшие с другой целью, проведут на карантине неделю;

Люди, которые не сделали прививку, просидят дома 14 дней.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Франция ввела дополнительные ограничения для украинских туристов. Теперь страну можно посетить только при "крайней необходимости".