15 жінок, які ризикнули кардинально змінити зачіску і не пожаліли. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Люди
4 хвилини
4,1 т.
Сміливі дівчата кардинально змінили образ

Нова зачіска змінює людину до невпізнання. Найскладніші стрижки можуть тривати багато годин, а іноді вимагають декількох сеансів в салоні краси.

Стилісти перетворюють тьмяне і неслухняне волосся клієнток на привабливу зачіску. OBOZREVATEL зібрав приголомшливі фотографії до і після перевтілення.

З настанням весни дівчина захотіла оновити образ і разом з перукарем вдалася до експериментів.

Дівчина ризикнула кардинально змінити зачіску і не прогадала

Коли волосся почало сивіти – стилісти знайшли вихід.

Сивий колір створив новий трендовий образ

Довге волосся – це не завжди зручно й красиво. Дівчина вирішила зістригти шевелюру, в результаті зміни вдало підкреслили образ.

Найбільш кардинальні зміни в зачісці

Дівчина довго не наважувалася змінити образ.

З блондинки в руду коротку зачіску

Дівчина підстригла волосся і освіжила пофарбування в стилі балаяж.

Перукар освіжив трендове пофарбування

За кучерявим волоссям складно доглядати, але стилісти підібрали вдалу стрижку.

Довге волосся не завжди пасує усім дівчатам

Жінка вирішила оновити образ і помолодшала на 10 років.

Стилісти змінили жінку до невпізнаваності

Імпульсивне, але правильне рішення.

Дівчина ризикнула поексперементувати разом з перукарем

Жінка наважилася на експеримент і ні краплі не пожаліла.

Яскравий акцент в образі жінки допоміг помолодшати на 20 років

Дівчина не пожаліла натуральне волосся і кардинально змінила образ.

Довге біле волосся виглядало тьмяним

Жінка мала проблеми з випадінням волосся – перукарі врятували зачіску.

Жінці наростили волосся

Волосся до перевтілення виглядало тьмяним і ослабленим.

Перукарі кардинально змінили образ

Коротка стрижка – найкраще рішення для кудрявого волосся.

Трендова коротка зачіска допомагла жінці помолодшати

Чудова зачіска на обох фото, але дівчина давно мріяла про світле волосся.

Трендове каре і білий холодний колір волосся освіжив образ

Світле пофарбування завжди ослаблює волосся – дівчина вирішила врятувати довжину і розпрощалася з омбре.

Дівчина розпрощалася з білим кольором волосся

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