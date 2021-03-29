15 жінок, які ризикнули кардинально змінити зачіску і не пожаліли. Фото
Нова зачіска змінює людину до невпізнання. Найскладніші стрижки можуть тривати багато годин, а іноді вимагають декількох сеансів в салоні краси.
Стилісти перетворюють тьмяне і неслухняне волосся клієнток на привабливу зачіску. OBOZREVATEL зібрав приголомшливі фотографії до і після перевтілення.
З настанням весни дівчина захотіла оновити образ і разом з перукарем вдалася до експериментів.
Коли волосся почало сивіти – стилісти знайшли вихід.
Довге волосся – це не завжди зручно й красиво. Дівчина вирішила зістригти шевелюру, в результаті зміни вдало підкреслили образ.
Дівчина довго не наважувалася змінити образ.
Дівчина підстригла волосся і освіжила пофарбування в стилі балаяж.
За кучерявим волоссям складно доглядати, але стилісти підібрали вдалу стрижку.
Жінка вирішила оновити образ і помолодшала на 10 років.
Імпульсивне, але правильне рішення.
Жінка наважилася на експеримент і ні краплі не пожаліла.
Дівчина не пожаліла натуральне волосся і кардинально змінила образ.
Жінка мала проблеми з випадінням волосся – перукарі врятували зачіску.
Волосся до перевтілення виглядало тьмяним і ослабленим.
Коротка стрижка – найкраще рішення для кудрявого волосся.
Чудова зачіска на обох фото, але дівчина давно мріяла про світле волосся.
Світле пофарбування завжди ослаблює волосся – дівчина вирішила врятувати довжину і розпрощалася з омбре.
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