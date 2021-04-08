5 зачісок на кожен день, які можна зробити за декілька хвилин

Іноді, щоб зробити трендову зачіску, не потрібно викидати шалені гроші в салоні краси. Існує маса швидких укладок, які врятують в будь-якій ситуації.

Зробити ефектну зачіску своїми руками під силу кожному за лічені хвилини. OBOZREVATEL зібрав 5 експрес-варіантів для будь-якої події.

Зачіска в романтичному стилі

Щоб зробити ніжну зачіску, вам потрібні шпильки та маленька резинка. Відділіть волосся на потилиці по дві сторони і рівномірно закрутіть у два джгути.

Зав'яжіть джгути ззаді маленькою резиночкою.

Щоб додати об'єму, перетягуйте пасма в середину волосся. Потім зафіксуйте результат шпильками.

Стримана голлівудська зачіска

Для укладки вам знадобиться резинка, шпильки і піна для фіксації. Спершу гарно розчешіть волосся назад.

По всій довжині, окрім коренів, потрібно змастити волосся піною для фіксації.

Гарно розчесавши волосся, зав'яжіть хвіст і закрутіть гульку внизу. Потім зафіксуйте пучок шпильками. Ще раз пройдіться піною або лаком для волосся.

Стильна зачіска на кожен день

Зав'яжіть частину волосся на потилиці зверху у "недбалий" пучок і зафіксуйте резинкою.

Щоб приховати резинку, візьміть пасмо волося і обгорніть пучок.

Щоб додати об'єму, візьміть тоненький гребінець і начешіть волосся. Результат зафіксуйте лаком.

Недбалий пучок – тренд 2021 року

Подібна зачіска актуальна для власниць довгих, середніх і коротких волосся. Зав'яжіть вимите і сухе волосся у вільний високий хвіст. Розправте його по ширині і одягніть ще одну резинку поверх, щоб вийшла гулька.

Все інше волосся зберіть і закрутіть навколо гульки, фіксуючи шпильками. Потім можете нанести мус, це дозволить на тривалий час зберегти форму.

Стримана укладка на середнє волосся

Зав'яжіть високий та тугий хвіст і розділіть його на дві частини.

Власницям кучерявого та "неслухняного" волосся варто зафіксувати його кремом для волося або іншими засобами. Кожну розділену частину заколюємо до резинки шпильками, щоб вийшло півколо.

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