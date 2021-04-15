10 дивних фото, які змушують засумніватися в якості свого зору і протерти очі

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Люди
2 хвилини
8,7 т.
Пінка кави з портретом сови, дайвер-рибка і багато інших ілюзій

Оптичні ілюзії завжди збивають нас з пантелику і змушують сумніватися у своєму зорі. Наш мозок відмовляється сприймати деякі фото, оскільки на них зображено не зовсім звичні речі.

OBOZREVATEL зібрав фото, які спершу здаються дуже дивними. До деяких кадрів треба добре придивитися, щоб розібратися, що ж там насправді.

Зачіска дівчини з'єдналася зі стежкою.

Фотограф підібрав вдалий ракурс.

Спочатку здається, що по гілці повзе гусінь, але насправді це пташки.

Яскраві пташки сіли в ряд.

Схоже, пес любить рибалити.

Незрозуміло, хто ж ловить рибу.

Ведуча літає над піском? Насправді, так падає тінь від прапора.

Дівчина літає у повітрі.

Конюх має голову жеребця.

Фотограф підібрав кумедний ракурс.

Кіт заліз у пачку для корму.

Кошеня, наче з картинки.

Фігуристи виконують складну підтримку. Дівчина опинилася біля сідниць партнера.

Фігуристи демонструють вправні трюки на льоду.

Фото коней збиває з пантелику. Вперше подивившись на нього, не зрозуміло, що два жеребці стоять у ряд.

Коні кумедно вийшли на фото.

Летючий олень потрапив в об'єктив фотографа.

Оптична ілюзія з оленям і величезним птахом.

Пес вдало замаскувався.

Забарвлення собаки злилося з камінням.

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