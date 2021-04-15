10 дивних фото, які змушують засумніватися в якості свого зору і протерти очі

Оптичні ілюзії завжди збивають нас з пантелику і змушують сумніватися у своєму зорі. Наш мозок відмовляється сприймати деякі фото, оскільки на них зображено не зовсім звичні речі.

OBOZREVATEL зібрав фото, які спершу здаються дуже дивними. До деяких кадрів треба добре придивитися, щоб розібратися, що ж там насправді.

Зачіска дівчини з'єдналася зі стежкою.

Спочатку здається, що по гілці повзе гусінь, але насправді це пташки.

Схоже, пес любить рибалити.

Ведуча літає над піском? Насправді, так падає тінь від прапора.

Конюх має голову жеребця.

Кіт заліз у пачку для корму.

Фігуристи виконують складну підтримку. Дівчина опинилася біля сідниць партнера.

Фото коней збиває з пантелику. Вперше подивившись на нього, не зрозуміло, що два жеребці стоять у ряд.

Летючий олень потрапив в об'єктив фотографа.

Пес вдало замаскувався.

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