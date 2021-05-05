Дзидзьо поделился подробностями развода с певицей Slavia
Украинский певец Дзидзьо (Михаило Хома) рассказал, что разводом с певицей Slavia (Ярославой Притулой-Хомой) занимаются юристы.
Подробностями он поделился в программе "Зірковий шлях" (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).
"Есть определенная последовательность действий, которую они понимают, и знают, как все правильно сделать", – отметил шоумен.
Также Дзидзьо прокомментировал, как будут распределять имущество. "Я – человек порядочный и это докажу", – резюмировал певец.
Slavia считает, что расставанию с Дзидзьо поспособствовала ее карьера и публичность, а ревность стала отправной точкой.
"Но я бы по-другому не смогла. Потерять себя – это самое страшное. Если человек не понимает меня, не разделяет мои желания, не хочет меня каким-то образом поддержать, я не вижу смысла в такой семье. Семья – это взаимоподдержка, взаимопомощь, так должно быть, мне кажется", – объяснила певица.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее Ярослава рассказывала, что ее любимый часто ходит на ночные медитации и к тому же не предупреждает об этом.
Также певица призналась, что ревновала мужа к артистке Ольге Цибульской, поскольку та не опровергала слухи о том, что у них якобы роман, а наоборот – подогревала их.