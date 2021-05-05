Дзидзьо поделился подробностями развода с певицей Slavia

Украинский певец Дзидзьо (Михаило Хома) рассказал, что разводом с певицей Slavia (Ярославой Притулой-Хомой) занимаются юристы.

Подробностями он поделился в программе "Зірковий шлях" (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

"Есть определенная последовательность действий, которую они понимают, и знают, как все правильно сделать", – отметил шоумен.

Также Дзидзьо прокомментировал, как будут распределять имущество. "Я – человек порядочный и это докажу", – резюмировал певец.

Slavia считает, что расставанию с Дзидзьо поспособствовала ее карьера и публичность, а ревность стала отправной точкой.

"Но я бы по-другому не смогла. Потерять себя – это самое страшное. Если человек не понимает меня, не разделяет мои желания, не хочет меня каким-то образом поддержать, я не вижу смысла в такой семье. Семья – это взаимоподдержка, взаимопомощь, так должно быть, мне кажется", – объяснила певица.

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