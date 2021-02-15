10 привычек девушек, которые никогда не толстеют

Чаще всего обладательниц стройных фигур называют ведьмами и спрашивают: "Как они так много едят, не толстея?" Почти все худые девушки относятся к еде примерно одинаково – следуют привычкам, которые являются главным секретом.

На самом деле, каждый организм – индивидуален, на форму влияют гены, обмен веществ и много других физиологических факторов. OBOZREVATEL собрал советы "фитоняшек", которые помогут преобразоваться и поддерживать вес в норме.

Никогда не думать о еде

Люди, которым не мешают лишние сантиметры, не обсуждают хрустящие круассаны, бургеры или стейки. Они не зацикливаются на еде и не мечтают о ней. Любое блюдо – это пища и источник энергии, а не вкусовые похоти. Если каждую секунду себя не ограничивать, мозг не будет концентрироваться на вкусненьком.

Стройные девушки любят здоровую пищу

Правильное питание надо полюбить. Спортивным девочкам нравится вкус сырых овощей, зелени или йогурта. Для них главное – чувство легкости после приемов пищи. Здоровая еда – залог отличного самочувствия и энергии.

Еда – не эмоции

Похвалить себя плиткой шоколада за продуктивный или тяжелый день? Нет, замените десерт на прогулку с друзьями, фильм или развитие. Запишитесь на тренинг и откройте для себя новое хобби, чтобы у вас не хватало времени думать о еде и грешить сладким.

Никаких диет

Стройные девушки никогда не мучают себя диетами и голодовками. Даже если есть лишние килограммы, не голодайте. Сбрасывать их нужно лояльным и естественным путем. Со строгой диетой вас ждут срывы и нестабильное психологическое состояние, а в результате наберете вдвое больше килограммов.

Не спешить есть

Размеренная и спокойная трапеза насытит вас быстрее, уменьшит порцию и употребленные калории. Если салат съесть за две минуты – вы снова захотите перекусить через пол часа. Когда человек спешит во время приема пищи, он может не замечать сигналы, которые подает его тело. Головному мозгу не хватает времени понять, что желудок полный, поэтому мы переедаем. Это становится причиной увеличения веса и других проблем со здоровьем.

Знать свою порцию

Стройные девушки следят за своими порциями и прислушиваются к организму. Питаться нужно по правилу тарелки: положить все необходимое в "умном" количестве и не насыпать добавки после того, как съели.

Есть по чувству голода

Еда – не развлечение. Приемы пищи должны быть регулярные, если вы еще не чувствуете голода – отложите трапезу на час, но не до вечера.

Активность

Худенькие девушки любят двигаться. Даже если не хочется на тренировку, идите на прогулку или выполните зарядку дома. Любая активность идет на пользу вашему организму.

Держать себя в руках

Если очень захотелось полпирожного, попробуйте отстраниться и не зацикливаться на этом желании. Ешьте вечером в меру, найдите себе занятие, чтобы не заедать свободное время.

Режим дня

Для общего самочувствия важно высыпаться. Режим – залог отличного функционирования тела. Если вам недостаточно энергии от сна – организм возмещает ее с помощью пищи. Вам не будет хотеться есть весь день, когда вы выспались.

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