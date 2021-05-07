10 небанальных предложений руки и сердца, которые удивят каждого. Фото

Романтический ужин, шампанское, цветы и кольцо – это банальный и устаревший способ признаться в любви. Современные девушки ценят творческий подход своих избранников.

На что только не решаются мужчины, чтобы услышать заветное "да". OBOZREVATEL собрал креативные предложения руки и сердца, которые точно запомнятся на всю жизнь.

Внутри крупнейшей в мире пещеры парень стал на одно колено и предложил девушке выйти замуж после 6 лет отношений.

Девушка хотела поплавать с дельфином и выйти замуж – две мечты в один день сбылись.

Признание в любви запомнилось на всю жизнь.

Любимец передал девушке обручальное кольцо.

Парень сделал предложение руки и сердца через любимый напиток девушки.

Муж подарил будущей жене киндер, а там был настоящий сюрприз.

Парень креативно подарил обручальное кольцо.

Девушка не ожидала предложения на дне океана.

Парень предложил посмотреть на лунное затмение.

Друзья помогли признаться в любви.

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