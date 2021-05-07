10 небанальных предложений руки и сердца, которые удивят каждого. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Люди
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Даже домашние любимцы помогают жениться

Романтический ужин, шампанское, цветы и кольцо – это банальный и устаревший способ признаться в любви. Современные девушки ценят творческий подход своих избранников.

На что только не решаются мужчины, чтобы услышать заветное "да". OBOZREVATEL собрал креативные предложения руки и сердца, которые точно запомнятся на всю жизнь.

Внутри крупнейшей в мире пещеры парень стал на одно колено и предложил девушке выйти замуж после 6 лет отношений.

Парень сделал предложение в самой глубокой пещере мира.

Девушка хотела поплавать с дельфином и выйти замуж – две мечты в один день сбылись.

Парень через дельфина сделал предложение.

Признание в любви запомнилось на всю жизнь.

Наиболее эпическое предложение руки и сердца.

Любимец передал девушке обручальное кольцо.

Мужчина знает, что этому красавцу она точно не откажет.

Парень сделал предложение руки и сердца через любимый напиток девушки.

Компания по изготовлению напитков сделала оригинальный заказ.

Муж подарил будущей жене киндер, а там был настоящий сюрприз.

Муж подарил жене сладость.

Парень креативно подарил обручальное кольцо.

Влюбленные являются настоящими фанатами Гарри Поттера.

Девушка не ожидала предложения на дне океана.

Дайвер сделал предложение руки и сердца под водой.

Парень предложил посмотреть на лунное затмение.

Мужчина через телескоп сделал предложение.

Друзья помогли признаться в любви.

Парень креативно сделал предложение.

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