10 небанальных предложений руки и сердца, которые удивят каждого. Фото
Романтический ужин, шампанское, цветы и кольцо – это банальный и устаревший способ признаться в любви. Современные девушки ценят творческий подход своих избранников.
На что только не решаются мужчины, чтобы услышать заветное "да". OBOZREVATEL собрал креативные предложения руки и сердца, которые точно запомнятся на всю жизнь.
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