10 членов королевской семьи, которые невероятно похожи на своих предков. Фото

Яна Сончковская
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Члены Британского королевства похожи на своих предков.

Фото современных представителей королевских династий легко можно перепутать с портретами их прабабушек и прадедушек. А некоторые монаршие особы настолько точно унаследовали черты лица своих предков, что становится даже не по себе.

К примеру, Елизавета II похожа на свою бабушку королеву Марию, а маленький принц Джордж – копия герцога Кембриджского в детстве. OBOZREVATEL сравнил фото королевских особ, которые похожи между собой.

  • Королева Мария и Елизавета II

Елизавета II похожа на свою бабушку.
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Елизавета II похожа на свою бабушку Марию, которая была женой короля Георга V. У обоих королев широкие брови, одинаковый взгляд и кудрявые волосы.

  • Виктория I и принцесса Беатрис

Принцесса Беатрис похожа на свою прапрапрабабушку.

Внучка Елизаветы II – принцесса Беатрис, очень похожа на королеву Викторию I, которая правила Великобританией в XIX веке. Виктория является прапрапрабабушкой Беатрис.

  • Георг V и Майкл Кентский

Принц Майкл Кентский похож на своего дедушку короля Георга V.

Внук короля Георга V – принц Майкл Кентский, очень похож на своего деда. Майкл от своего предка унаследовал бороду и суровый взгляд.

  • Фредерик Луис и лорд Фредерик Виндзор

Лорд Фредерик Виндзор похож на Фредерика Луиса.

Фредерик Виндзор является 50-м в очереди на Британский престол. Из-за длинной очереди он не успеет при жизни стать королем. Впрочем, как и его предок-близнец принц Уэльский Фредерик Луис, который умер из-за заболевания легких, не успев занять трон.

  • Грейс Келли и Камилла Готтлиб

Камилла Готтлиб похожа на свою бабушку.

Внучка княгини Монако Грейс КеллиКамилла Готтлиб, невероятно на нее похожа. Если посмотреть на недавние фотографии Грейс, становится понятно, что она унаследовала черты лица бабушки.

  • Король Эдуард VII и принц Чарльз

Принц Чарльз похож на своего предка.

Принц Чарльз похож на своего прапрадеда – Эдуарда VII. Известно, что Эдуард, как и его внук, очень долго ждал королевский трон, аж до 59 лет. Чарльз переплюнул предка – сейчас ему 73 года, но он до сих пор в статусе принца.

  • Принц Гарри и принц Филипп

Принц Гарри похож на своего деда принца Филиппа.

Принц Гарри сейчас очень похож на своего деда принца Филиппа в молодые годы. И без бороды их сходство просто на лицо.

  • Королева Елизавета Боуз-Лайон и принцесса Евгения

Королева-мать Елизавета Боуз-Лайон и принцесса Евгения.

Принцесса Евгения похожа на свою прабабушку Елизавету Боуз-Лайон, которая является матерью Елизаветы II. У них одинаковые брови, форма носа и овал лица.

  • Король Георг VI и принц Эдвард

Принц Эдвард похож на своего деда.

Младший сын королевы Елизаветы II принц Эдвард избегает появления на публике. Его дед король Георг VI не любил публичности и редко общался с придворными. Родственники также похожи между собой чертами лица.

  • Принц Уильям и принц Джордж

Принц Джордж похож на папу.

Принц Джордж очень похож на своего папу принца Уильяма. Маленького Джорджа даже одевали в такие же наряды, как у отца в детстве.

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