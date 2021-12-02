10 членов королевской семьи, которые невероятно похожи на своих предков. Фото

Фото современных представителей королевских династий легко можно перепутать с портретами их прабабушек и прадедушек. А некоторые монаршие особы настолько точно унаследовали черты лица своих предков, что становится даже не по себе.

К примеру, Елизавета II похожа на свою бабушку королеву Марию, а маленький принц Джордж – копия герцога Кембриджского в детстве. OBOZREVATEL сравнил фото королевских особ, которые похожи между собой.

Королева Мария и Елизавета II

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Елизавета II похожа на свою бабушку Марию, которая была женой короля Георга V. У обоих королев широкие брови, одинаковый взгляд и кудрявые волосы.

Виктория I и принцесса Беатрис

Внучка Елизаветы II – принцесса Беатрис, очень похожа на королеву Викторию I, которая правила Великобританией в XIX веке. Виктория является прапрапрабабушкой Беатрис.

Георг V и Майкл Кентский

Внук короля Георга V – принц Майкл Кентский, очень похож на своего деда. Майкл от своего предка унаследовал бороду и суровый взгляд.

Фредерик Луис и лорд Фредерик Виндзор

Фредерик Виндзор является 50-м в очереди на Британский престол. Из-за длинной очереди он не успеет при жизни стать королем. Впрочем, как и его предок-близнец принц Уэльский Фредерик Луис, который умер из-за заболевания легких, не успев занять трон.

Грейс Келли и Камилла Готтлиб

Внучка княгини Монако Грейс Келли – Камилла Готтлиб, невероятно на нее похожа. Если посмотреть на недавние фотографии Грейс, становится понятно, что она унаследовала черты лица бабушки.

Король Эдуард VII и принц Чарльз

Принц Чарльз похож на своего прапрадеда – Эдуарда VII. Известно, что Эдуард, как и его внук, очень долго ждал королевский трон, аж до 59 лет. Чарльз переплюнул предка – сейчас ему 73 года, но он до сих пор в статусе принца.

Принц Гарри и принц Филипп

Принц Гарри сейчас очень похож на своего деда принца Филиппа в молодые годы. И без бороды их сходство просто на лицо.

Королева Елизавета Боуз-Лайон и принцесса Евгения

Принцесса Евгения похожа на свою прабабушку Елизавету Боуз-Лайон, которая является матерью Елизаветы II. У них одинаковые брови, форма носа и овал лица.

Король Георг VI и принц Эдвард

Младший сын королевы Елизаветы II принц Эдвард избегает появления на публике. Его дед король Георг VI не любил публичности и редко общался с придворными. Родственники также похожи между собой чертами лица.

Принц Уильям и принц Джордж

Принц Джордж очень похож на своего папу принца Уильяма. Маленького Джорджа даже одевали в такие же наряды, как у отца в детстве.

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