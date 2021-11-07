10 горе-водителей, которым лучше ходить пешком. Фото
Чаще всего ДТП случаются по вине водителей, которые получили права, но ездить так и не научились. Поэтому "короли" парковки, "мастера" грузоперевозок и гонщики на разваленных авто часто становятся звездами соцсетей.
OBOZREVATEL сделал подборку самых смешных инцидентов на дороге, которые мгновенно поднимут настроение.
Дальнобойщик не рассчитал габариты своего автомобиля.
Водитель решил объехать пробки и сократить путь, выехав на встречу поезду.
Сообразительный владелец авто решил испытать на прочность недостроенный мост.
Когда решил сэкономить на эвакуаторе.
Навигатор завел дальнобойщика на пешеходный тротуар.
Водитель авто забыл, что у него есть прицеп, и оставил его посреди проезжей части.
Как в "Пункте назначения-2", только страшнее.
У водителя очень плохая карма, раз он попал в такую ситуацию.
Водитель влетел в снежный сугроб на высоте нескольких метров.
Вот зачем в Lamborghini делают двери, которые открываются не в сторону, а наверх.
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