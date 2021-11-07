10 горе-водителей, которым лучше ходить пешком. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Приколы
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На дороге встречаются опасные водители

Чаще всего ДТП случаются по вине водителей, которые получили права, но ездить так и не научились. Поэтому "короли" парковки, "мастера" грузоперевозок и гонщики на разваленных авто часто становятся звездами соцсетей.

OBOZREVATEL сделал подборку самых смешных инцидентов на дороге, которые мгновенно поднимут настроение.

Дальнобойщик не рассчитал габариты своего автомобиля.

Водитель грузовика не смотрел на знаки.

Водитель решил объехать пробки и сократить путь, выехав на встречу поезду.

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Водитель решил ускориться.

Сообразительный владелец авто решил испытать на прочность недостроенный мост.

Водитель решил проскочить по стройке и застрял.

Когда решил сэкономить на эвакуаторе.

Грузовик перевозит авто поперек.

Навигатор завел дальнобойщика на пешеходный тротуар.

Водитель пытался прокатиться по тротуару.

Водитель авто забыл, что у него есть прицеп, и оставил его посреди проезжей части.

Автомобиль с прицепом перекрыл дорогу.

Как в "Пункте назначения-2", только страшнее.

Авто перевозит опасный груз.

У водителя очень плохая карма, раз он попал в такую ситуацию.

Водитель хотел объехать пробку.

Водитель влетел в снежный сугроб на высоте нескольких метров.

Автомобиль врезался в огромный сугроб.

Вот зачем в Lamborghini делают двери, которые открываются не в сторону, а наверх.

Суперкар застрял в ручейке.

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