10 горе-водителей, которым лучше ходить пешком. Фото

Чаще всего ДТП случаются по вине водителей, которые получили права, но ездить так и не научились. Поэтому "короли" парковки, "мастера" грузоперевозок и гонщики на разваленных авто часто становятся звездами соцсетей.

OBOZREVATEL сделал подборку самых смешных инцидентов на дороге, которые мгновенно поднимут настроение.

Дальнобойщик не рассчитал габариты своего автомобиля.

Водитель решил объехать пробки и сократить путь, выехав на встречу поезду.

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Сообразительный владелец авто решил испытать на прочность недостроенный мост.

Когда решил сэкономить на эвакуаторе.

Навигатор завел дальнобойщика на пешеходный тротуар.

Водитель авто забыл, что у него есть прицеп, и оставил его посреди проезжей части.

Как в "Пункте назначения-2", только страшнее.

У водителя очень плохая карма, раз он попал в такую ситуацию.

Водитель влетел в снежный сугроб на высоте нескольких метров.

Вот зачем в Lamborghini делают двери, которые открываются не в сторону, а наверх.

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