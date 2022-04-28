Откуда взялся шестиметровый 'золотой стол' Путина, за которым он встречался с Макроном, Шольцем и генсеком ООН. Фото

Итальянский предприниматель и владелец компании Oak Ренато Полонья, создавший шестиметровый белый стол, которым пользуется президент РФ Владимир Путин, рассказал историю изготовления элемента мебели. По его словам, стол, за которым лидер Кремля ранее принимал президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, а накануне и генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша, является настоящим произведением искусства.

Полонья отметил, что стол, имеющий 2,6 метра ширины, а его верх инкрустирован сусальным золотом и украшениями ручной работы, был создан 25 лет назад. "И это очень малая часть работы, которую я сделал для одной из кремлевских построек в 95-96-97 годах", – цитирует его Corriere.

Мастер подчеркнул, что изготовил мебель для офиса президента РФ в здании в 7000 квадратных метров на двух этажах. Работа обошлась в несколько миллиардов итальянских лир (денежная единица в Италии с 1861 по 2002 год. – Ред.)

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"Это была полная работа под ключ. Мебель, пол, все осветительные приборы, камины, гипсовые потолки, мраморная отделка стен... Я не помню точных цифр. Мы все еще говорим о лирах и наизусть я бы сказал несколько миллиардов лир", – указал он.

Полонья отметил, что на сегодняшний день такая же работа стоила бы около 100 тысяч евро. В то же время, предприниматель не исключает, что стол длиной в 6 метров понадобился Путину для уменьшения рисков заболеть, в частности, во время пандемии COVID-19.

Добавим, что накануне, 26 апреля, Путин принимал Гутерреша за этим же шестиметровым столом. Высокого гостя из ООН в Кремле посадили за длинный стол, на другом конце которого сел сам Путин, из-за чего Гутерреш был смущен.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, чем может быть болен Путин. Так он объяснил выбор длинных столов во время переговоров – что уменьшает риск любого впечатления его ослабленной иммунной системы.