Оптична ілюзія з фургоном спантеличила мережу. Фото

Австралієць Спенсер Портер з Мельбурна придбав фургон 70-х років, щоб відремонтувати його і відправитися разом з родиною в подорож. Але чоловік помітив оптичну ілюзію – він так і не зміг зрозуміти, яким кольором трейлер.

Портер навіть і не думав, що його покупка стане предметом масових суперечок. Про це пише "Максимум" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Так, все почалося з того, що чоловік заявив, що цей біло-блакитний фургон дуже хороший. На що його дружина в подиві відповіла, що він біло-рожевий. Спантеличене подружжя вирішило з'ясувати істину і запитали думку родичів, і ті озвучили свій варіант.

Тоді Портер у TikTok поцікавився у користувачів, що бачать вони, і навіть пообіцяв 1000 доларів тому, хто дасть правильну відповідь.

До варіантів додалися ще фіолетовий, сірий і м'ятний кольори. У підсумку Спенсеру довелося розшукати попереднього власника, щоб нарешті дізнатися правду: фургон біло-зелений.

Йому не подобався початковий кремовий відтінок, і він перефарбував його, перетворивши в такий спосію будинок на колесах в ілюзію.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, оптична ілюзія з обертовим будинком налякала користувачів мережі. Відповідне відео розмістили в мережі TikTok, де воно зібрало мільйони переглядів і півтори тисячі коментарів.