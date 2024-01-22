На 'Радіо Київ' белорусы, а менеджер СТБ фанатела от Домогарова: EL Кравчук рассказал, что его поражало перед началом большой войны

Известный украинский певец Андрей Остапенко (EL Кравчук) долгое время проживал в Берлине, Германии. Тогда произошла его продолжительная творческая пауза. С началом полномасштабного вторжения России певец живет в Украине и создает свои песни только на государственном языке. Но, несмотря на свою преданность родной стране, Андрей шокирован тем, что раньше культуру оккупанта яро поддерживали и любили.

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В интервью Telegraf певец отметил, что ему было сложно адаптироваться к "новой" жизни после спокойного Берлина. Он вспомнил неприятные ситуации до начала полномасштабной войны, которые бы сейчас не вкладывались в голову сознательного украинца: в одном из столичных радио работали люди из Беларуси, а ведущие популярного телеканала лелеяли творчество российских актеров.

Для жителей стран Содружества Независимых Государств (СНГ), работавших на "Радіо Київ" имя "EL Кравчук" было неизвестно, в то время как от его песен фанатели украинцы.

"Например, "Радіо Київ" превратилось в хаб, в котором работали люди со всего СНГ. Я приходил на радио, а там, например, люди из Беларуси. Откуда они знают, кто такой Кравчук и что у меня своя история в жизни?! Я приношу им свою песню, а они смотрят на трек, как на новые ворота. И все. Что я буду им рассказывать?" – высказался Андрей.

Схожая ситуация была и с работниками популярного телеканала СТБ. Они планировали снимать программу "Моя правда" с певцом, но еще в начале разговора заявили, что более лояльны к российским деятелям культуры.

"Также помню разговор с менеджером на канале СТБ, которая хотела снимать обо мне программу "Моя правда". Она с первой встречи говорит мне: "Знаешь, Андрей, я вообще люблю Домогарова, Женю Миронова". А я ее перебил: "Увольняйтесь, что вы здесь делаете?! Передачу обо мне? Нет, не будет". Я так и не подписался на это, и этой программы не было. С кем мне было работать? Если она любит Домогарова, то что она обо мне снимает?! В каждой работе нужна любовь, уважение к человеку и не только", – сказав співак.

Ранее OBOZ.UA писал, что EL Кравчук понимает, почему мужчины, находящиеся за границей, не возвращаются в Украину. По мнению певца, одной из причин нелояльные законы и агрессивные высказывания в сети.

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