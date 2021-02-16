Питон выполз на трассу и устроил транспортный коллапс. Видео

Питон гигантских размеров стал причиной пробки на оживленной трассе. Движение остановилось, пока змея пыталась пересечь дорогу.

Инцидент произошел недалеко от популярного места отдыха в Эрли-Бич в Австралии. Об этом сообщает Daily Mail (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На место даже вызвали полицейских, чтобы те перенаправили транспортное движение.

Змея явно ленилась после недавнего обеда. На опубликованных кадрах видно, что рептилия полакомилась чем-то большим, ведь на ее животе была огромная выпуклость. По всей видимости, то, что съела змея, и стало причиной такого промедления во время пересечения трассы.

Офицеры полиции остановили движение, чтобы змея благополучно добралась на другую сторону дороги.

Отметим, что трехметровая рептилия пересекла дорогу, после чего автомобильная пробка начала рассасываться.

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