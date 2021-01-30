Трое детей уместились вдоль одного огромного крокодила. Фото

На севере Австралии застрелили крокодила длиной 4,5 м из-за страха, что он мог схватить детей возле водоема. Позже они легли рядом с ним и сделали фото.

Как сообщает Daily mail, Гунбаланья – город аборигенов, который находится в нескольких минутах езды от печально известного перекрестка Кэхилла.

Этот участок дороги считается одним из самых опасных в мире, поскольку пересекает реку, кишащую аллигаторами (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Известный эксперт Дэн Макларен из Канберры (столица Австралии) советует не приближаться к воде жителям Гунбаланьи, особенно детям. Местные жители рассказывают, что в сухой сезон крокодилы часто приползают в центр города в поисках нового водопоя. Их прогоняют специально обученные собаки.

В сезон дождей дорогу близ Кэхилла затапливает, поэтому бывают инциденты ДТП с крокодилами. Например, как-то водитель случайно сбил аллигатора на злополучном перекрестке.

На опубликованном видео можно увидеть, как автомобиль затрясся, наехав на что-то под водой, а затем показался хвост животного.

"Вы только что сбили крокодила", – сказала женщина, которая наблюдала за переправой автомобиля через затопленную дорогу.

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