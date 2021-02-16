Пітон виповз на трасу і влаштував транспортний колапс. Відео

Пітон гігантських розмірів став причиною затору на жвавій трасі. Рух зупинився, поки змія намагалася перетнути дорогу.

Інцидент стався недалеко від популярного місця відпочинку в Ерлі-Біч в Австралії. Про це повідомляє Daily Mail (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На місце навіть викликали поліціянтів, щоб ті переспрямували транспортний рух.

Змія явно лінувалася після недавнього обіду. На опублікованих кадрах видно, що рептилія поласувала чимось великим, адже на її животі була величезна опуклість. Схоже, те, що з'їла змія, і стало причиною такого зволікання під час перетину траси.

Офіцери поліції зупинили рух, щоб змія безнапасно дісталася на інший бік дороги.

Зазначимо, що триметрова рептилія перетнула дорогу, після чого автомобільний затор почав розсмоктуватися.

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