Илон Маск больше не является самым богатым человеком в мире после того, как акции Tesla Inc. упали на 8,6%. За прошедшие сутки бизнесмен потерял $15,2 миллиарда из собственного капитала. Состояние Маска уменьшилось до $183 миллиардов.

Самый большой спад Tesla с сентября отчасти был вызван комментариями Маска в минувшие выходные о том, что цены на криптовалюту биткоин "действительно кажутся высокими". Об этом сообщает издание Bloomberg.

Криптовалюта в какой-то момент опустилась ниже $50 000. Акции Tesla также продолжили свое падение в начале торгов в Нью-Йорке, упав на 5,2% до $677,50.

Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса сократилось на $3,73 миллиарда – до $186 миллиардов. Таким образом, именно он занимает первую строчку в рейтинге богатейших людей мира, Маск – вторую.

Напомним, биткоин продолжил падение после достижения абсолютного максимума у отметки $58 000. На данный момент цена криптовалюты составляет $48,557.92, об этом свидетельствуют данные биржи CoinDesk. Рыночная капитализация биткоина снизилась со значений чуть выше $1 трлн до $935 млрд.

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