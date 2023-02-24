'Наши молитвы с Украиной': канадская актриса Кэтрин Винник и участник АББА Бьерн Ульвеус записали обращение в поддержку украинцев. Видео

Канадская актриса сериала "Викинги" Кэтрин Винник и участник легендарной группы "ABBA" Бьерн Ульвеус записали обращение к украинцам. В годовщину противостояния полномасштабному вторжению России мировые звезды выразили искреннее восхищение мужественным народом Украины.

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Об этом сообщила платформа United24 в Instagram, начавшая публиковать обращение знаменитостей в поддержку Украины.

Так, канадская актриса и режиссер украинского происхождения, мастер боевых искусств Кэтрин Винник выразила украинцам свою солидарность. Звезда с первых дней войны поддерживает Украину. Вместе со своей мамой она учредила фонд для оказания гуманитарной помощи.

"Я горжусь своими украинскими корнями", – говорит Кэтрин, которая для записи видео-обращения одела свою любимую вышиванку.

До 24 февраля она посылает каждому украинцу и украинке свои молитвы и выражает поддержку. В решающий момент истории Кэтрин Винник позиционирует единство со своей второй родиной.

А музыкант и композитор Бьерн Ульвеус из "АВВА" записал очень трогательную речь из Стокгольма.

"Не было и дня с 24 февраля прошлого года, чтобы я не думал о вас и о тех страшных, ужасных трудностях, с которыми вы боретесь".

Бьерн Ульвеус также выразил поддержку украинцам в праведной борьбе за свободу с российскими оккупантами.

"Мы с тобой, Украина", – заверил звездный музыкант.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кэтрин Винник опубликовала фото в вышиванке, посвятив пост Дню единства. Звезда, исполнившая роль Лагерты в сериале "Викинги", заявила, что поддерживает Украину.