'Мила моя': группа Tvorchi выпустила собственную версию легендарной песни Ивасюка. Видео

TVORCHI появились на огромном свадебном торте в новом видео и зачитали рэп в авторском римейке на песню Владимира Ивасюка – аудитория в восторге!

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Римейк песни "Я пойду в далекие горы" в современной интерпретации TVORCHI выпустили к 76 годовщине со Дня рождения легендарного композитора и музыканта Владимира Ивасюка. Песня вышла под названием "Милы моя" - именно так в первую очередь назвал ее композитор.

Владимир Ивасюк учился в медицинском институте, но его сердце всегда принадлежало музыке. Так начинался и путь ребят из группы TVORCHI, которые учились на фармацевтов в медицинском университете и стремились выходить на сцену.

Песня композитора "Я пойду в дальние горы" и вовсе стала родной для артистов. Впервые они исполнили ее в своем прочтении для спецпроекта глянцевого издания, а позже – в рамках телевизионного шоу. Но настоящий отзыв версия большой песни от TVORCHI получила после одного видео, которое они сняли во время выступления на свадьбе в Черновицкой области. Как комментируют сами артисты: то интересное совпадение, то судьба, и из Черновицкой области родом сам маэстро Ивасюк.

За считанные часы после публикации видео завирусилось, набрав миллионы просмотров, тысячи видео и сотни комментариев с просьбой побыстрее выпустить трек "Мила моя". Таким образом, песня стала хитом в сети еще до официального долгожданного релиза.

"Это невероятно, что песня начала вируситься именно после видео, которое мы сняли на Родине Владимира Ивасюка. Мы это расцениваем как, своего рода, творческое благословение, и рады, что дали новое дыхание такой большой композиции, что ее услышит молодое поколение. Спасибо за творческое наследие, которое для нас оставил Владимир Михайлович, что актуально и сегодня. Посвящаем нашу версию песни всем нашим, таким милым девушкам и женщинам", – поделились TVORCHI.

Особенно слушателям понравилось фирменное звучание композиции от группы и чувственный речитативный парт в исполнении Джеффри, что сделало ее современной и еще более увлекательной.

В мудвидео на трек TVORCHI появились в костюмах невест из кутюрной коллекции украинского бренда Milla Nova, верхом на гигантском свадебном торте. Идея видео родилась из жизни – по словам артистов, песня пришлась по душе молодоженам, которым они дарили праздник в разных городах Украины, поэтому решили оставить свадебный вайб и в видео, режиссером которого стал Руслан Махов.

Две истории, два поколения и одна любовь к музыке. Посмотреть мудвидео на трек TVORCHI "Мила моя" можно уже сейчас на YouTube.