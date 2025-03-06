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"Мила моя": группа Tvorchi выпустила собственную версию легендарной песни Ивасюка. Видео

Мария Шевчук
Шоу
2 минуты
78
'Мила моя': группа Tvorchi выпустила собственную версию легендарной песни Ивасюка. Видео

TVORCHI появились на огромном свадебном торте в новом видео и зачитали рэп в авторском римейке на песню Владимира Ивасюка – аудитория в восторге!

Видео дня

Римейк песни "Я пойду в далекие горы" в современной интерпретации TVORCHI выпустили к 76 годовщине со Дня рождения легендарного композитора и музыканта Владимира Ивасюка. Песня вышла под названием "Милы моя" - именно так в первую очередь назвал ее композитор.

"Мила моя": группа Tvorchi выпустила собственную версию легендарной песни Ивасюка. Видео

Владимир Ивасюк учился в медицинском институте, но его сердце всегда принадлежало музыке. Так начинался и путь ребят из группы TVORCHI, которые учились на фармацевтов в медицинском университете и стремились выходить на сцену.

Песня композитора "Я пойду в дальние горы" и вовсе стала родной для артистов. Впервые они исполнили ее в своем прочтении для спецпроекта глянцевого издания, а позже – в рамках телевизионного шоу. Но настоящий отзыв версия большой песни от TVORCHI получила после одного видео, которое они сняли во время выступления на свадьбе в Черновицкой области. Как комментируют сами артисты: то интересное совпадение, то судьба, и из Черновицкой области родом сам маэстро Ивасюк.

За считанные часы после публикации видео завирусилось, набрав миллионы просмотров, тысячи видео и сотни комментариев с просьбой побыстрее выпустить трек "Мила моя". Таким образом, песня стала хитом в сети еще до официального долгожданного релиза.

"Мила моя": группа Tvorchi выпустила собственную версию легендарной песни Ивасюка. Видео

"Это невероятно, что песня начала вируситься именно после видео, которое мы сняли на Родине Владимира Ивасюка. Мы это расцениваем как, своего рода, творческое благословение, и рады, что дали новое дыхание такой большой композиции, что ее услышит молодое поколение. Спасибо за творческое наследие, которое для нас оставил Владимир Михайлович, что актуально и сегодня. Посвящаем нашу версию песни всем нашим, таким милым девушкам и женщинам", – поделились TVORCHI.

Особенно слушателям понравилось фирменное звучание композиции от группы и чувственный речитативный парт в исполнении Джеффри, что сделало ее современной и еще более увлекательной.

В мудвидео на трек TVORCHI появились в костюмах невест из кутюрной коллекции украинского бренда Milla Nova, верхом на гигантском свадебном торте. Идея видео родилась из жизни – по словам артистов, песня пришлась по душе молодоженам, которым они дарили праздник в разных городах Украины, поэтому решили оставить свадебный вайб и в видео, режиссером которого стал Руслан Махов.

Две истории, два поколения и одна любовь к музыке. Посмотреть мудвидео на трек TVORCHI "Мила моя" можно уже сейчас на YouTube.

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