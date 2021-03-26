Медведь залез в джакузи погреться. Забавное видео

В сети показали видео, как в национальном парке Грейт-Смоки-Маунтинс, штат Теннесси, дикий черный медведь забрался во внутрь джакузи, чтобы погреться в воде и лучами солнца.

Животное прошло через забор внутреннего дворика, прыгнуло вниз и направилось к гидромассажной ванне. Об этом пишет издание Daily Mail (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Такой момент запечатлел отдыхающий Мейсон Требони со своей хижины, которую он арендовал в этом месте. В кадре видно, как медведь карабкается по небольшой лестнице, прежде чем прыгнуть в горячую ванну, наполненную теплой водой.

По словам мужчины, животное просидело в джакузи 15 минут, а затем спокойно выбралось оттуда и ушло.

"Смотри, этот медведь прошелся по моему кофе, он вот-вот спрыгнет", – слышно комментарий Мейсона на видео.

Ролик заканчивается, когда медведь продолжает расслабляться в джакузи, а отдыхающий отступил в безопасное место своего дома и плотно закрыл дверь.

Отмечается, что в национальном парке Грейт-Смоки-Маунтинс обитает около 1500 диких медведей.

Медведь пробрался в джакузи Скриншот

Медведь наслаждается в теплой воде Скриншот

Дикий медведь залез в джакузи Скриншот

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