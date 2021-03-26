Ведмідь заліз у джакузі погрітися. Кумедне відео

У мережі показали відео, як у національному парку Грейт-Смокі-Маунтінс, штат Теннессі, дикий чорний ведмідь заліз всередину джакузі, щоб погрітися у воді та променями сонця.

Тварина пройшла через паркан внутрішнього дворика, стрибнула вниз і попрямувала до гідромасажної ванни. Про це пише видання Daily Mail (щоб подивитися ролик, доскрольте новину до кінця).

Такий момент сфотографував відпочивальник Мейсон Требоні зі своєї хатини, яку він орендував у цьому місці. У кадрі видно, як ведмідь дереться по невеликих сходах, перш ніж стрибнути в гарячу ванну, наповнену теплою водою.

За словами чоловіка, тварина просиділа в джакузі 15 хвилин, а потім спокійно вибралася звідти і пішла.

"Дивись, цей ведмідь пройшовся по моїй каві, він ось-ось зістрибне", – чутно коментар Мейсона на відео.

Ролик закінчується, коли ведмідь продовжує розслаблятися в джакузі, а відпочивальник відступив у безпечне місце свого будинку і щільно закрив двері.

Зазначається, що в національному парку Грейт-Смокі-Маунтінс мешкає близько 1500 диких ведмедів.

Ведмідь пробрався в джакузі Скриншот

Ведмідь насолоджується в теплій воді Скриншот

Дикий ведмідь заліз у джакузі Скриншот

Раніше у мережі показали відео, на якому гігантська панда падає з дерев'яної платформи під час поїдання бамбукового листя. Це сталося в зоопарку Чунцина на південному заході Китаю.

Австралієць Ніл Вотерс поділився відео, в якому розповів, що виявив "сімейство" рідкісних тасманійських тигрів (тілацинів), які вимерли ще в 1936 році. Він сфотографував їх за допомогою фотопасток у дикій місцевості Тасманії.

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