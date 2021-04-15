Малыш со смехом спародировал собаку и стал звездой сети. Видео

25-летняя Эллисон Викс сняла на камеру своего годовалого сына Райли, который пародировал их домашнего питомца – собаку боксерской породы по кличке Белла.

Ролик был снят в Хантсвилле, штат Алабама, сообщает Dailу Mail (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На этих забавных кадрах можно увидеть счастливого и визжащего от восторга малыша, который наблюдал, как Белла кружится по кругу, пытаясь укусить собственный хвост.

Затем Райли решил показать мастер-класс своему четырехлапому другу и начал кружиться, косясь на реакцию собаки. После нескольких поворотов у малыша закружилась голова, и он неуклюже упал на попу.

Райли оказался упертым ребенком, поэтому несмотря на падения, он вставал и продолжал кружиться снова и снова, пока не свалился на диван.

Молодая мама с удивлением наблюдала за этой сценой в течение полминуты, отметив, что в возрасте одного года ребенку обычно очень сложно выполнять такие сложные маневры.

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