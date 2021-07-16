Максакова после ограбления московской квартиры отправилась на одесский курорт. Фото в купальнике

Вдова убитого в Киеве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова, московскую квартиру которой недавно ограбили, устроила себе летние каникулы на курорте в Одессе. Оперная дива поделилась яркими кадрами с отдыха.

Мария Максакова находится на курорте уже две недели, о чем свидетельствуют посты и фото в ее Instagram (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы). В любимую Одессу она отправилась, чтобы набраться сил перед очередным судебным заседанием – певица судится с бывшим сотрудником Следственного комитета РФ Денисом Панаитовим за похищенную у нее им квартиру.

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С одесского пляжа Максакова почти ежедневно постит фотографии, и считает своих подписчиков. Сейчас их набралось уже 30 тысяч и Мария по этому поводу решила устроить "праздничный эфир" в Instagram.

"С утра и такие хорошие новости! Вас 30000! Обнимаю каждого, встретимся сегодня в праздничном эфире, жду всех в 20:30, будет очень интересно ", – написала певица.

Свой пост она проиллюстрировала ярким фото в купальнике, на котором продемонстрировала все свои прелести.

На фото Мария позирует на фоне Черного моря, она повернулась к камере спиной, сделав акцент на своих сочных ягодицах. Фигуру певицы эффектно подчеркнул неоново-зеленый купальник.

Как сообщал OBOZREVATEL :

квартиру Марии Максаковой в Москве ограбили на полмиллиона долларов. В частности, из сейфа в жилье оперной певицы и экс-депутатши Госдумы украли деньги – примерно 100 000 долларов.

Максакова уехала в Москву для следственного эксперимента.