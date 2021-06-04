В Москве на полмиллиона долларов ограбили квартиру уехавшей из Киева Максаковой. Видео

Квартиру вдовы убитого в Киеве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Марии Максаковой в Москве ограбили на полмиллиона долларов. В частности, из сейфа в жилище оперной певицы и экс-депутата Госдумы украли деньги – примерно 100 тысяч долларов.

Как пишет МК, эту квартиру артистка недавно вернула себе через суд. Когда Максакова прибыла на место, то своим ключом не смогла открыть ее, и поэтому пришлось вызывать оперативные службы. В сети появились кадры, снятые внутри роскошных апартаментов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кроме того, Максакова обнаружила пропажу ценного имущества, среди которого – несколько картин.

Видео дня

Предварительно, общая сумма ущерба составила около 500 тысяч долларов.

Журналисты предположили, что речь, скорее всего, идет о квартире на Краснопресненской набережной. Ее себе требовали дети Максаковой Илья и Людмила, но суд выиграла женщина.

На видео — квартира оперной певицы и бывшего депутата Госдумы Марии Максаковой. Сегодня стало известно, что из нее похитили 300 тысяч долларов, а также наличные, хранившиеся в сейфе, — 40 тысяч евро и 50 тысяч долларов. pic.twitter.com/A1sx97xsNH — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) June 3, 2021

Напомним, Максакова вместе с мужем, экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым, переехала в Украину в 2016-м году. 23 марта 2017 года Вороненкова застрелили в центре Киева, когда он направлялся на встречу с еще одним российским экс-депутатом Ильей Пономаревым.

Максакова в прошлом – солистка Мариинского театра. В Украине она преподает академический вокал в Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств, выступает с концертами, сотрудничает с Харьковским театром оперы и балета имени Н.В.Лысенко.

Как ранее писал OBOZREVATEL: