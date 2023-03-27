'Вставай, Донбасс', 'Бог с русскими' и 'ЧебуРашка': подборка кринжовых песен россиян о войне в Украине

Для продвижения пропаганды в широкие массы в России прибегают ко всем возможным методам, в том числе и к созданию "патриотических" песен. Интересно, что популярные пропутинские артисты почти не писали новый репертуар на тему войны. В то же время малоизвестные исполнители, чтобы угодить властям и пропиариться, охотно выпускают треки, прославляющие геноцид, оккупацию и побуждающие россиян гордиться своим гражданством.

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Обычно такие "хиты" не становятся очень популярными в РФ, зато в Украине из них часто делают мемы. OBOZREVATEL собрал самые кринжовые песни россиян, которые были написаны в течение прошлых двух лет (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Вставай, Донбасс", КУБА

"Вставай, Донбасс", где автор вспоминает "хунту" и жалуется, что жители Донбасса "кормили всю Украину, пока в Киеве гуляли на Майдане", стал одним из самых известных мемов среди украинцев. Текст песни насколько абсурден и пропитан пропагандой, что всерьез его, очевидно, восприняли только ярые путинисты.

"Пливе кача", Аким Апачев

Летом прошлого года россияне сняли клип на руинах "Азовстали" на песню "Пливе кача" на ломаном украинском языке. Уроженец Мариуполя, а ныне российский певец и журналист Аким Апачев совместно с малоизвестной исполнительницей Дарией Фрей спели о том, что "забирают себе украинский" как трофей. Циничный и лживый трек даже исполнили на сцене в "Лужниках".

"Бог с русскими", Илья Соболев

Еще один трек, который в соцсетях россиян стал символом войны в Украине. Пока весь цивилизованный мир пытался донести, что агрессия и терроризм – это недопустимо, в России писали песни о том, что с ними Бог, а алкоголизм – это приемлемо. "С кем Бог? Он с русскими. Пускай от нас пахнет хмелем и закусками", – похвастались в РФ.

"ЧебуРашка", Вика Цыганова

Новинка от ярой путинистки Цыгановой вывела из себя даже слушателей в РФ. Певица посвятила трек угрозам ядерной войной и оскорблениям в сторону Европы, Украины и других так называемых врагов. Поскольку с вокалом у артистки не сложилось, она решила добавить в песню крики, что сделало ее еще более агрессивной.

"Я – русский", Shaman

Пока украинцы пишут вдохновляющие песни о борьбе за свободу и храбрости народа, юный певец Shaman решил с гламурным макияжем спеть о том, что быть россиянином – это не стыдно. Песня несомненно была написана с целью поддержать сограждан, которым больше в мире не рады, но смехотворный текст и клип были высмеяны даже в России. К примеру, Александр Гудков записал свою пародию "Я – узкий".

Ранее OBOZREVATEL писал, что украинцы очень требовательны к музыкантам. Певцов, паразитирующих на военной и патриотической тематике, часто критикуют, если они создают откровенную "шароварщину". О 6 таких треках – читайте в материале.

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