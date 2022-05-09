Вместо зверушек – дети. Путина поймали на возрождении старой цирковой традиции

В России при диктаторе-президенте Владимире Путине восстановили старую цирковую традицию, которую в цивилизованном мире запретили еще в 20-х годах XX ст. Речь идет о так называемом "преступном дрессировании", когда совсем маленьких зверят учили агрессивному поведению на потеху зрителей. Однако в стране-агрессорке вместо животных начали учить любви к убийствам и другим военным преступлениям детей.

Перед парадом в честь Дня победы родители-путинисты нарядили своих малышей в военную форму и сделали им костюмы в виде военной техники, чтобы повеселить таких же пропагандистов. На преступную цирковую традицию в своем Telegram указал российских журналист Александр Невзоров (чтобы посмотреть фото и видео доскролльте до конца страницы).

"Даже в цирке есть понятие "преступная дрессировка". Совсем маленьких зверушек учат только агрессировать, скалиться, убивать и умирать. В цирке преступная дрессировка запрещена с 20-х годов XX века. Путинский режим возродил старую цирковую традицию и дал ей полную власть над малышами России", – написал он.

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Оппозиционер опубликовал ролик, где совсем маленькие дети с картонными костюмами кораблей и в морской военной форме маршируют в детском саду под комментарии воспитательниц. Впоследствии к ним присоединились дети в костюмах танков и самолетов.

Всех их назвали "будущими солдатами", уже с детства готовя детей к захватническим войнам и военным преступлениям.

Конечно, весь "детский парад" проходил под пропагандистскими лозунгами, флагами России и фашистскими знаками "Z", которые оккупанты используют для идентификации своей техники.

Десяткам детей дошкольного возраста сшили одинаковые наряды оливкового цвета времен Советского Союза, головные уборы и даже медицинские халаты для "санитарного батальона".

Однако не только в государственных учреждениях во всю процветает пропаганда среди детей. Украинский ведущий Анатолий Анатолич в Instagram опубликовал жуткий кадр, сделанный на одной из российских улиц.

На нем счастливый отец толкает картонный танк с тремя рыдающими мальчиками внутри, в то время как на них смотрят счастливые и улыбающиеся взрослые. На малышей также напялили каски и камуфляжную форму.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский художник создал карикатуру на военный парад 9 мая в Москве. На иллюстрации он изобразил калек и зазомбированных учасников шествия.