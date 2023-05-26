Украинцы продвигают в чарте пропагандистский трек одного из самых ярых путинистов, которому уже 2 года

В украинском ТОП-100 чарте YouTube Music, который формируется по востребованности песен, неожиданно появился трек путиниста Олега Газманова. Его "Офицеры", где россиянин воспевает оккупантов, активно используют в пропагандистских целях в РФ.

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Композиции уже 2 года и в чарты она попала без клипа. Всего на видео почти 200 тысяч просмотров, а комментарии к нему закрыты (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Непонятно как песня, в которой Газманов восхваляет российских террористов, попала в ТОП украинцев и с чем это связано. По алгоритмам платформы она могла появиться там, если в течение последней недели трек искали и слушали в Украине.

"Офицеры" оказались на 14 строчке, обогнав многие украинские композиции. Всего в плейлисте 13 российских "хитов" из ста. Это гораздо более низкий показатель, чем до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Напомним, что свой трек об офицерах Газманов уже несколько лет исполняет на пропагандистских мероприятиях, чтобы прославить террористическую войну и кремлесский режим. На московском стадионе "Лужники" провели концерт под названием "Слава защитникам Отечества", где со своим пропагандистским репертуаром появился путинист.

Кстати, он вместе с другими фанатами Путина вошел в санкционный список Канады. В Дубае на Газманова набросились из-за поддержки войны, но ярый путинист просто убежал.

Как писал OBOZREVATEL, в Беларуси Газманов с символом V "храбро выступал" перед силовиками. На мероприятие также "пригласили" слона.

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