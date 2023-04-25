Сеть и военных восхитила забавная песня о 'сладком кабанчике': авторы 'Скоро вже буде Паска' Мюсли UA сделали ремикс

Сеть захватила забавная песня от двух украинок о "сладком кабанчике", которая понравилась не только обычным пользователям, но и военным. Ролик девушек стал насколько популярен, что ремикс на него сделали известные хитмейкеры Мюсли UA.

Видео дня

Украинцы уже начали делать мемы и предсказывать треку такую же популярность, как и предыдущему ремиксу музыкантов "Скоро вже буде Паска". Оригинал в TikTok собрал более 3 млн просмотров (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Сидя на кровати, две украинки а капелла спели: "Я тебе кохаю, мій солодкий кабанчик. За тобою сумую і цілую, братанчик. Я тобі співаю. Це, напевно, нежданчик. Я тебе бачу. А ти мене бачиш?"

Позитив девушек зарядил пользователей сети, поэтому они расхвалили авторов ролика в комментариях, которых собралось почти 3 тысячи. Видео в общей сложности собрало более 300 тысяч лайков. Под него свои ролики стали записывать обычные пользователи и военные.

OBOZREVATEL собрал самые популярные из них

Новый тренд не остался без внимания хитмейкеров Мюсли UA, сделавших из домашнего видео девушек полноценный ремикс. За несколько дней их версию оценили более 100 тысяч пользователей, также снимающих свои видео.

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