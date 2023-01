Лучшие рождественские песни украинских и зарубежных музыкантов, которые всегда в тренде

Зимние праздники для многих украинцев в этом году стали не тем волшебным временем, каким оно было ранее. Впрочем, это возможность хотя бы ненадолго окунуться в мирную спокойную жизнь. Погрузиться в атмосферу рождественского чуда помогает музыка – знакомые каждому песни, которые из года в год греют душу своим мотивом и трогательным текстом.

OBOZREVATEL сделал подборку, в которую вошли старые рождественские композиции и современные треки от зарубежных и украинских музыкантов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Ни одно Рождество не обходится без культового украинского "Щедрика", написанного легендарным Николаем Леонтовичем в 1901 году. Известная во всем мире мелодия каким-то волшебным образом каждый раз трогает до слез. За рубежом эту песню знают как Carol of the Bells. В свое время очень популярной стала англоязычная версия нашей колядки в исполнении американской а капелла группы Pentatonix, собрав за 10 лет на YouTube около 185 млн просмотров.

Для возвращения в беззаботное детство включайте на полную громкость трек All Alone On Christmas, который стал саундтреком к культовому фильму о Кевине МакКаллистере "Один дома 2".

Накануне 2023 года легендарный итальянский певец Андреа Бочелли вместе со своим 25-летним сыном Маттео и 10-летней дочерью Вирджинией записал первый семейный альбом, куда вошли известные рождественские композиции. Среди них – Feliz Navidad (с испанского "Счастливого Рождества") – один из классических музыкальных символов этого светлого праздника. Уютный клип, в котором встретились разные поколения семьи Бочелли, заслуживает отдельного внимания.

24 декабря 2022 года накануне праздника презентовала свой новый трек украинская группа KOZAK SYSTEM. Композиция под названием "Різдво і Маланка" получилась позитивной и драйвовой. Именно такой ее планировали воплотить в жизнь музыканты, поскольку хотели сделать действительно праздничный и атмосферный сингл.

Вечная рождественская классика – это Мэрайя Кэрри и ее песня о лучшем подарке на праздник All I Want For Christmas Is You. Впервые певица исполнила этот хит еще в далеком 1994 году. После этого он неоднократно перевыпускался самой Кэрри в новых аранжировках и неожиданных дуэтах, например, с Джастином Бибером.

Друзья Украины – британские музыканты Элтон Джон и Эд Ширан – в прошлом году порадовали фанатов своим дуэтом и доброй песней под незамысловатым названием Merry Christmas. Теплая композиция и душевный клип смогут окунуть в сказочную атмосферу рождественского вечера.

