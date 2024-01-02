Дрожат от страха, но верят в ПВО. Как звезды пережили страшную ночь 2 января, когда Киев атаковали дронами и 'Кинжалами'

Ночью и утром 2 января россияне устроили очередную комбинированную воздушную атаку на украинские города. Знаменитости, которые в основном в это время были в Киеве и Киевской области, вышли на связь с подписчиками, чтобы на своем примере показать им, что нужно прятаться от ракет и БПЛА.

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Некоторые посты начали появляться на страницах звезд около 3:00 утра, а другие связались с поклонниками позже. OBOZ.UA собрал реакции медийщиков и решил показать, как они провели ночь.

Хореограф Илона Гвоздева очень испугалась мощных взрывов ночью. Она поблагодарила силы ПВО и загадала "увидеть утро". Позже звезда показала, что с сыном пряталась в помещении без окон.

Рано выезжающий на работу ведущий Слава Демин искренне удивился, почему некоторые украинцы игнорируют необходимость спуститься в укрытие.

Певица Наталья Карпа пожелала Киеву держаться и добавила: "Уже несколько "праздничных" дней подряд. И так страшно из-за того, что ребенок каждый раз спрашивает: "А куда летят, что летит: ракета, кинжалы"? Слов нет. Одни нецензурные".

Блогерша Даша Квиткова написала, что спустилась в укрытие, но ее пост по непонятным причинам удалили. Позже инфлюэнсерша показала горящий дом в Киеве.

Певица Алина Гросу во время массированной ракетной атаки успокаивала дрожащего от страха брата.

Артистка Монро не потеряла оптимизма и заявила, что верит в силы ПВО. Она пережидала опасность в ванной за двумя стенами и заверила подписчиков, что украинцы выстоят.

Ведущий Андрей Бедняков посоветовал конвертировать свою злость в донаты для ВСУ.

Актриса Антонина Хижняк назвала россиян "кончеными тварями" и спросила у фолловеров, как они пережили страшную ночь.

Напомним, в течение этой ночи враг осуществил пуски ракет с бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС и МиГ-31. Они постоянно меняли вектор движения, но в основном держали курс на Киевщину, где в итоге раздались взрывы.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Воздушных силах отметили, что Россия атаковала Киев аэробалистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал". Мониторинговые каналы указали, что речь идет о 10-12 единицах такого вооружения.

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