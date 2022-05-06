Обезьяна с гранатой. Невзоров воссоздал точный портрет Путина

Российский оппозиционный журналист Александр Невзоров, известный критикой преступного режима президента РФ Владимира Путина, иронично изобразил российского диктатора. Представитель СМИ показал, как на самом выглядит тот, кто вторгся на территорию Украины.

Соответствующее фото Невзоров опубликовал в своем Telegram-канале. В кадре Путин представлен с ушами обезьяны, держащей в руках гранату. Журналист заявил, что этот портрет поможет в поисках главы страны-агрессора.

"Кстати, неплохо было бы найти и Путина. Для легкости опознания предлагается этот чудесный портрет. Автограф на нем могу обещать только свой. Володя на днях "не поймал карандаш" и утратил способность расписываться. Невзоров", – написал медийщик, тем самым рассмешив своих подписчиков.

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"Весьма кстати!", "Какая мразь на фото!!!", "Глебыч жжет", "Оч наглядно – обезьяна с гранатой", "Теперь я знаю, как выглядит обезьяна с гранатой! Теперь я видел все!", "Чебургинатор 2", "Наш ответ Чемберлену", "Очень жизненно!!!", "Путпанзе!!! Просьба не кормить!!! (ненасытное, кровожадное животное) склонен обоср*ться перед всем миром!!!" – прокомментировала публика.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Невзоров показал постановочные кадры парада 9 Мая в Кремле. По его словам, таким – с орками и фашистами мероприятие увидит весь мир.